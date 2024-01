Ingressos para o CBLOL 2024 começam a ser vendidos na próxima semana

Os fãs de games e esports já sabem: janeiro é a hora do retorno do Campeonato Brasileiro de League of Legends, o CBLOL. Com partidas semanais realizadas diretamente da Arena da Riot em São Paulo, o CBLOL atrai milhares de fãs e torcedores para acompanhar de perto as emoções que cada partida pode propiciar.

Dividido em duas etapas, conhecidas como splits, o CBLOL garante ao campeão de cada split a participação em um, dos dois, campeonatos internacionais de League of Legends realizados ao longo do ano.

Para 2024, a competição carimba o passaporte da equipe vencedora do primeiro split para a cidade de Chengdu, na China, onde será disputado o MSI 2024 durante o mês de maio. Já o segundo split, disputado a partir de julho, garante a viagem da equipe vencedora para Berlim, na Alemanha, onde será disputada a fase de entrada do Worlds 2024, campeonato que acontece entre os meses de setembro e novembro.

Desta forma, a partir do dia 10 de janeiro as equipes que disputam o CBLOL passam a competir pelo topo da tabela na primeira parte da competição, a fase de pontos.

Torcida presente!

Para os torcedores que querem acompanhar de perto as equipes e torcer para seus jogadores preferidos, as rodadas do CBLOL são disputadas na Arena CBLOL, localizada em São Paulo. A cada dia de disputa, a arena conta com capacidade para receber 140 torcedores.

Os ingressos para o 1º split começam a ser vendidos no próximo dia 10 de janeiro, pelo site Uhuu. Os valores por ingresso são de R$100 (R$50 a meia entrada conforme a legislação do estado de São Paulo).

Para não ter problemas no momento da compra, é recomendado realizar um cadastro prévio na plataforma. Lembrando também que compras realizadas com cartão de crédito só poderão ser concluídas por usuários maiores de idade. Para menores de 18 anos, o pagamento só poderá ser realizado via Pix.

