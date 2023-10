Sam Altman, CEO da Open AI e criador do ChatGPT, diz que a Inteligência Artificial não poderá substituir esses trabalhos

A inteligência artificial irá substituir muitos dos empregos no mundo atual em que vivemos. Essa é uma realidade que não podemos mais deter. No entanto, existem algumas atividades que o criador do ChatGPT e CEO da OpenAI, Sam Altman, acredita que são insubstituíveis.

Embora, quando vemos a declaração feita por Altman e as atividades mencionadas, sabemos que a IA será uma ferramenta para aqueles que executam essas tarefas. Da mesma forma, o especialista acredita que essas profissões sempre carregarão o protagonismo dos humanos.

Sam Altman disse: "A inteligência artificial não pode substituir trabalhos que requerem criatividade, empatia e julgamento. Esses trabalhos exigem que as pessoas sejam capazes de pensar de forma independente, resolver problemas e se relacionar de forma significativa com os outros. A inteligência artificial ainda não é capaz de fazer essas coisas tão bem quanto os seres humanos".

"São os mais difíceis de automatizar", acrescentou. Nesse sentido, faz-se uma lista das tarefas que sempre terão um humano à frente de tudo.