Descubra a maneira de criar seu nome em 3D com Inteligência Artificial

Recentemente foi revelada uma nova ferramenta de Inteligência Artificial que permite criar seu nome em 3D, assim como gerar imagens através de descrições textuais. Os cérebros por trás desta ideia são especialistas que lideraram projetos como: Google Brain, UC Berkeley, CMU e a Universidade de Toronto.

Trata-se do programa Ideogram AI, e uma das boas notícias é que, até o momento, é gratuito. Se você estiver interessado, tudo o que precisa fazer é se registrar com uma conta do Google através de sua página da web.

Você já pode ter seu nome em 3D graças à inteligência artificial. Único, divertido e original (Inteligencia artificial.)

Funções do aplicativo e guia para usá-lo

O programa cumpre a função de captar a sua criatividade através de texto e gerar uma imagem a partir do que você pedir, neste caso você pode ter acesso ao seu nome ou apelido em 3D.

Ideograma AI oferece designs únicos, extravagantes e originais. O melhor de tudo é que é muito fácil de usar. Considere estes seis passos simples:

Entre no Google e procure: "Ideogram IA", acesse o programa com sua conta. Você deve clicar na opção "Junte-se à lista de espera" e digite seu e-mail para se inscrever. Dentro do programa, você pode ver uma variedade de designs. Escolha o que mais lhe agradar. Depois de escolher o seu design favorito, clique em "remixar", isso permite que você mude o texto. Em seguida, pressione "gerar". O programa também oferece variações do design escolhido, como pequenas alterações de cor e decoração. Finalmente, baixe e agora você tem seu nome em 3D pronto, de maneira fácil, gratuita e original.

Este novo programa foi inaugurado em 29 de agosto deste ano, e pouco tempo depois de seu lançamento já contava com mais de 90 mil usuários, que geraram cerca de três milhões de imagens tipográficas.

Em relação à qualidade das imagens, elas têm uma resolução de 1024px / 1024px. Também é possível escolher o formato, se desejar em horizontal ou vertical.