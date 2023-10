Assim é LHS 475 b, o primeiro exoplaneta descoberto pelo Telescópio Espacial James Webb e que poderia ser habitável

A chegada do Telescópio Espacial James Webb nos dá uma visão ainda mais profunda dos maravilhosos mistérios que o universo esconde. Logo que começou a funcionar, o observatório orbital da NASA, ESA, JAXA e Agência Espacial Canadense começou a desvendar segredos do nosso Sistema Solar, galáxias e muito mais além.

Os exoplanetas, elemento muito considerado pelos cientistas que se dedicam à exploração espacial, também receberam atenção por parte do Telescópio Espacial James Webb. O primeiro de todos os que foi descoberto chama-se LHS 475 b.

Trata-se de um planeta rochoso que orbita uma estrela anã vermelha a cerca de 40 anos-luz da Terra. O planeta foi descoberto graças às observações do instrumento MIRI (Instrumento de Infravermelho Médio) do telescópio Webb.

LHS 475 b tem um raio aproximadamente 99% do da Terra e uma massa de cerca de 2,5 vezes a da Terra. O planeta completa uma órbita em torno de sua estrela em apenas dois dias.

As observações do Telescópio Webb sugerem que LHS 475 b não tem uma atmosfera significativa. Isso significa que o planeta é provavelmente muito quente para abrigar vida como a conhecemos, disse a NASA de acordo com uma revisão da BBC Mundo. No entanto, o planeta pode ser um bom lugar para procurar vida extraterrestre em formas que não conhecemos.

LHS 475b é uma descoberta importante porque é o primeiro exoplaneta descoberto pelo Telescópio Espacial James Webb.

Esta maravilhosa ferramenta é um observatório de infravermelho de última geração, projetado para estudar o universo em todo o seu espectro. A descoberta de LHS 475 b mostra que o telescópio Webb é capaz de detectar exoplanetas, o que o torna uma ferramenta valiosa para a busca de vida extraterrestre.