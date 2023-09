Veja as novidades do novo iPhone 15 que será lançado nesta terça-feira (12) Imagem: Pexels/Avinash Kumar

Em evento nesta terça-feira (12), a Apple irá apresentar seu novo modelo de celular. A partir das 14h (horário de Brasília), fãs da marca poderão acompanhar a transmissão, que ocorre na internet diretamente de Cupertino, na Califórnia (Estados Unidos).

Segundo o site ‘O Globo’, o iPhone 15 terá quatro novas versões: básicas (iPhone 15 Plus e iPhone 15) e premium (iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max), além de uma nova verão do relógio (Apple Watch Series 9 e Ultra e fone de ouvido (AirPods Pro).

Ainda de acordo com a publicação, o aparelho começa a ser vendido em outubro. No Estados Unidos, caso seja mantido o padrão de outros anos, as vendas acontecem uma semana depois do anúncio.

Segundo o banco Wedbush Securities, os novos modelos devem chegar às lojas dos EUA no dia 22 de setembro.

Novidades

Conforme informação do banco de investimentos, os preços serão os mesmo dos aplicados no lançamento do iPhone 14. Apenas as linhas premium (Pro e Pro Max) que devem custar US$ 100 a mais.

O novo carregador da marca deve atender à exigência da União Europeia e apostar no modelo USB-C, substituindo o cabo Lightning. Boatos dizem que os cabos serão das mesmas cores do aparelho e o modelo premium vai carregar mais rápido.

A memória do novo iPhone 15 possivelmente irá seguir a das últimas versões: 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Sobre o design, os modelos pro terão uma nova borda de titânio, substituindo as bordas de aço inoxidável brilhantes. Já as cores serão preto, branco, prata e azul, além de possivelmente verde, laranja e rosa.

