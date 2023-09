Sam Altman fala sobre Elon Musk e sua passagem pela OpenAI: “ímã de talento” e “um idiota”

Sam Altman e Elon Musk não têm a melhor das relações profissionais e de amizade. Isso ficou claro com o passar do tempo enquanto ambos os personagens ventilam mutuamente mais detalhes de sua ruptura como sócios.

Nem todos sabem, mas ambos os sujeitos compartilham um passado próximo, pois estiveram envolvidos na criação da OpenAI, a empresa focada no desenvolvimento de sistemas de Inteligência Artificial (IA) que acabou programando o ChatGPT e o DALL-E.

Musk foi um dos primeiros sócios e investidores deste projeto, juntamente com Sam Altman e outras figuras do Vale do Silício, como Peter Thiel, o cofundador do LinkedIn, Reid Hoffman e a cofundadora do Y Combinator, Jessica Livingston.

As coisas, como já relatamos em uma matéria recente, saíram de todas as proporções e harmonia quando Elon Musk tentou tomar o controle total da OpenAI, resultando na sua expulsão da empresa, deixando-a sem acesso aos fundos do magnata.

Felizmente, Altman e o resto da equipe encontraram uma maneira de manter a empresa flutuante, o que deu origem ao boom que testemunhamos em torno do ChatGPT. Um marco que Musk completamente perdeu.

Elon fundou agora sua própria empresa de Inteligência Artificial e em cada oportunidade possível tem criticado duramente a OpenAI. Hoje, o CEO, que também é seu ex-amigo, respondeu às suas críticas.

Um “ímã de talento” e “um idiota”: é o que Sam Altman pensa sobre Elon Musk e sua passagem pela OpenAI

Sam Altman, CEO da OpenAI e portanto responsável atual pelo futuro do ChatGPT, falou sobre a história da empresa no mais recente episódio do podcast In Good Company com Nicolai Tangen, sem conseguir evitar o tema de Elon Musk.

Aí, o executivo descreveu de forma tão breve quanto mordaz como foi a experiência de colaborar com Elon e escolheu ao mesmo tempo uma série de descrições com adjetivos peculiares para relatar a vivência.

“Elon definitivamente era um ímã de talento e atenção, sem dúvida, e também tinha alguns superpoderes reais que nos foram muito úteis nos primeiros dias, além de todas essas coisas.”

No episódio, Altman abordou muitos detalhes sobre a atual situação da empresa e os desafios de todos os tipos que enfrentam. No entanto, o curioso é como ele tratou o tema de Elon Musk de forma cordial.

Principalmente, se lembramos que em março deste mesmo ano de 2023, o líder da OpenAI foi entrevistado no podcast On With Kara Swisher, onde a sua opinião sobre Musk era mais dura:

“Quero dizer, ele é um idiota, não importa o que você diga sobre ele, ele tem um estilo que eu não quero ter para mim.”

Agora, será o tempo que dará a resposta sobre se Sam Altman está suavizando a sua postura em relação a Elon Musk.