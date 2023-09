Steve Jobs e sua frase mais famosa, que de acordo com a ciência, pode realmente te irritar

Steve Jobs, co-fundador da Apple e lendário CEO da indústria tecnológica e da informação, é uma figura que já inspirou várias gerações inteiras de pessoas. Mas agora a ciência veio plantar uma questão interessante que confronta a filosofia e a lógica de uma das suas frases mais famosas.

Não é segredo que aqui não perdemos a mínima oportunidade de explorar o seu legado, compartilhando ao mesmo tempo algumas curiosidades sobre o que os seus seguidores são capazes de fazer para possuir um pedaço da história da companhia ou de sua vida pessoal.

Aqui temos o curioso exemplo recente daquele anúncio publicitário escrito à mão pelo próprio Steve Jobs, um pedaço de papel que em qualquer outra situação seria insignificante, mas que acabou de ser leiloado por centenas de milhares de dólares.

Mas isto é só a ponta do iceberg do culto em torno a Jobs. Uma vez que ao longo de sua vida ele deixou uma vasta lista de histórias, anedotas e frases célebres que foram objeto de análise, estudo e quase veneração para o legado do rapaz.

Steve Jobs tem uma frase famosa problemática, de acordo com a ciência

Sejamos honestos, Steve foi antes de tudo um empreendedor, um designer industrial, um magnata empresarial. Mas também foi um sujeito brilhante com uma astúcia muito distinta que co-fundou e dirigiu a Apple, uma das empresas mais inovadoras e bem-sucedidas do mundo nas últimas décadas, na história inteira da tecnologia.

Sua visão, criatividade, liderança e paixão pela excelência, mesmo em cenários onde a ambição parecia impossível, o tornaram um referencial para milhões de pessoas que admiravam sua capacidade de transformar a tecnologia e a cultura com produtos revolucionários como o Macintosh, o iPod, o iPhone e o iPad.

Imagen: TIME | Steve Jobs com o Apple Macintosh

Steve Jobs também foi um grande comunicador que soube transmitir suas ideias e valores com frases famosas que refletiam sua filosofia de vida e de trabalho.

Estas frases são uma fonte de inspiração para todos aqueles que querem pensar de forma diferente, inovar, empreender e deixar sua marca no mundo. Mas nem tudo é tão idílico.

Um interessante artigo do editor Jeff Haden no Inc.com colocou em contraste uma das frases mais famosas de Steve Jobs, contra os resultados de uma pesquisa científica independente. Você provavelmente já ouviu essa frase mais de uma vez:

Steve Jobs Stanford

“As pessoas que são loucas o suficiente para acreditar que podem mudar o mundo são as que o fazem.”

Uma das citações mais populares e inspiradoras de Jobs é usada pelo autor para contrastá-la com um paper de pesquisa do British Medical Journal, intitulado Por que os dinamarqueses são arrogantes: estudo de comparação da satisfação com a vida na União Europeia.

Ao analisar diversos dados, concluiu-se que grandes expectativas de condições de vida favoráveis no futuro deveriam estar associadas à satisfação com a vida, mas se as expectativas forem irrealmente altas, elas também podem ser a base da decepção e da insatisfação com a vida.

Em outras palavras, se você acredita que pode mudar o mundo e não o faz, se sentirá desapontado, independentemente do quão surpreendente seja o resultado real alcançado.

Nesse sentido, o autor do artigo argumenta que a frase de Steve Jobs poderia então ser uma fonte de frustração e infelicidade para aqueles que tentam imitá-lo.

Talvez ele tenha razão.