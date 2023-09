Cinturão de Kuiper: tudo o que se sabe sobre a área onde o planeta semelhante à Terra estaria

Nas últimas semanas, uma informação causou alvoroço na comunidade científica: é possível que exista um planeta semelhante à Terra escondido no Sistema Solar. Seu nome é Planeta Nove e estaria localizado no chamado Cinturão de Kuiper.

A afirmação foi feita pelos pesquisadores Patryk Sofia Lykawka (Universidade de Kindai, Japão) e Takashi Ito (Observatório Astronômico Nacional do Japão). Ambos publicaram o trabalho intitulado Existe um planeta semelhante à Terra no distante Cinturão de Kuiper?, no The Astronomical Journal.

Os cientistas baseiam-se em “assinaturas observáveis e comprováveis das perturbações do suposto planeta” em vários objetos transnetunianos.

Mas, o que é o Cinturão de Kuiper? Onde está localizado? E... é verdade que houve presença latino-americana na sua confirmação?

Assim é o Cinturão de Kuiper, onde estaria o Planeta Nove

O Cinturão de Kuiper é um disco circunstelar de objetos congelados que se estende desde a órbita de Netuno, a 30 unidades astronômicas (UA) do Sol, até aproximadamente 50 UA. Especificamente, ele está localizado na parte externa do Sistema Solar.

Sua composição se assemelha a de um cinturão de asteroides, mas muito maior: 20 vezes mais extenso e entre 20 a 200 vezes com massa maior.

Leva seu nome em homenagem ao astrônomo americano de origem neerlandesa, Gerard Kuiper, que especulou nos anos 40 e 50 sobre ele. No entanto, o Cinturão de Kuiper só foi comprovado em 1980, quando o astrônomo uruguaio Julio Fernández realizou as pesquisas definitivas.

Cinturão de Kuiper Lugar onde se encontraria a outra Terra

Para alguns, a área é conhecida como Cinturão de Fernández.

Se acredita que o Cinturão de Kuiper é um remanescente da formação do Sistema Solar, com objetos criados na mesma nuvem de gás e poeira que os planetas, mas expulsos para a sua órbita atual pela gravidade de Netuno.

Nele, desde pequenos asteroides até grandes planetas anões, como o nosso amigo (e planeta rebaixado) Plutão, Makemake e Haumea, estão localizados.

Então, é muito provável que exista o Planeta Nove, que seria similar à Terra em características como forma e tamanho, mas congelado e escuro pela sua distância do Sol.