Ponto Nemo: cinco fatos sobre o local mais remoto do planeta Terra

O Ponto Nemo é o local mais remoto do planeta Terra, afastado da superfície, no coração do mar, longe de qualquer ilha ou continente, habitados ou não. Apenas água e céu são vistos ao redor da região mais isolada do planeta.

Tão distante que serve até para descartar lá os maiores resíduos espaciais.

Você quer saber mais sobre o Ponto Nemo? Deixamos esses cinco fatos sobre o lugar mais remoto do planeta Terra.

Onde fica o Ponto Nemo?

Localização específica do Ponto Nemo NOAA

Ele está localizado no Oceano Pacífico Sul, a cerca de 2.688 quilômetros da Antártida e de várias pequenas ilhas oceânicas, como a Ducie, Pitcairn, Motu Nui e Maher. Suas coordenadas específicas são 48°52.6'S 123°23.6'W.

Quem descobriu isso?

O engenheiro topógrafo croata-canadense Hrvoje Lukatela descobriu o Ponto Nemo em 1992. Ele fez isso usando uma simulação por computador, calculando a localização do polo marítimo de inacessibilidade. Seu nome é em homenagem ao Capitão Nemo, o personagem do romance Vinte mil léguas submarinas, do escritor francês Júlio Verne.

Como se originou?

O Ponto Nemo foi formado pela interação das correntes oceânicas, que empurraram a água longe das costas. É um lugar de águas muito profundas, quase um média de 4.000 metros.

É verdade que é usado como um cemitério de naves espaciais?

Sim. Sendo tão remoto e inacessível, as agências espaciais o usam como um cemitério de satélites. Os satélites e naves (como a Estação Espacial Mir) que já não são úteis são enviados para lá para serem afundados no fundo do oceano.

Existe vida no Ponto Nemo?

Teoricamente não há, pois existe pouco alimento na área. De acordo com o oceanógrafo Steven D’Hondt, citado pela BBC, a corrente impede a entrada de águas mais frias, ricas em nutrientes, por isso é “a região menos biologicamente ativa do oceano no mundo”. A vida marinha habita em espaços mais próximos às massas continentais.