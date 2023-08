Inteligência Artificial pode ser uma ferramenta útil para manter o seu emprego atual

O ano de 2023 tem se destacado pelo crescimento e avanço acelerado dos sistemas de Inteligência Artificial Gerativa, como ChatGPT ou Midjourney.

Seu desempenho em muitas áreas é impressionante, especialmente na área de plataformas conversacionais ou aquelas que geram arte digital a partir de simples instruções de texto.

Vemos como o DALL-E e similares são capazes de montar peças impressionantes em questão de segundos, quando um designer gráfico levaria horas ou dias inteiros de trabalho para fazer o mesmo.

Isto é somado às declarações da OpenAI, a empresa-mãe da ChatGPT, juntamente com seu CEO Sam Altman, que veem um claro futuro, onde existe uma ampla lista de empregos que serão alterados para sempre com a chegada desta tecnologia.

No entanto, isso não representa necessariamente uma sentença séria e inevitável. Aqui, explicamos as razões do porquê.

Como a Inteligência Artificial pode ajudar você a manter seu emprego atual

Na lista feita pela OpenAI, divulgada no artigo de pesquisa GPTs são GPTs: Uma Visão Precoce do Potencial de Impacto no Mercado de Trabalho de Grandes Modelos de Linguagem, existem também algumas tarefas ou profissões que deverão permanecer, em teoria, quase intactas ou sem mudanças significativas, como inevitavelmente aconteceria em outras áreas.

Assim, encontramos que os principais "afetados" seriam os matemáticos, os gerentes contábeis e auditores, os analistas financeiros, os repórteres e jornalistas. Os secretários jurídicos e assistentes administrativos. Os designers de interface de usuário e internet, os tradutores, os agentes de relações públicas e os engenheiros de blockchain.

Futurama - Bender

No entanto, a realidade é que, em cada uma dessas tarefas, plataformas como o ChatGPT ou o Midjourney, na verdade, seriam uma ferramenta de grande utilidade para melhorar nosso trabalho e nos tornar mais eficientes.

A realidade, por outro lado, é que é necessário considerar seriamente começar a adquirir novas habilidades relacionadas ao uso de sistemas de Inteligência Artificial, se o nosso emprego atual estiver na lista acima mencionada.

Aqui a boa notícia é que esses sistemas foram projetados para serem usados com um mínimo de conhecimento técnico na maioria dos casos.

O primeiro grande passo é analisar nossos fluxos de processos habituais no trabalho e, a partir daí, podemos determinar quais tarefas repetitivas ou de longa duração poderiam se tornar mais eficientes se aplicássemos alguma automação de processos com uma IA.

É um processo longo e complexo. Mas a meta de sobrevivência no trabalho justifica isso.