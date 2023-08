Inteligência Artificial permite que você se comunique com Jesus e Satanás: como esse aplicativo polêmico funciona?

A Inteligência Artificial (IA) está expandindo seu alcance para áreas cada vez mais diversas, incluindo a espiritualidade e a religião. À medida que a tecnologia evolui, tornou-se possível interagir com seres divinos através de dispositivos móveis e assistentes virtuais.

Uma das últimas manifestações dessa tendência é o aplicativo “Text with Jesus”, que usa o potencial do ChatGPT para facilitar conversas virtuais com figuras bíblicas como Jesus, Maria e José... e até com Satanás.

De acordo com o La Nación, essa aplicação tem como objetivo oferecer aos crentes uma experiência espiritual e de consulta, proporcionando um espaço onde eles podem obter consolo, guia e inspiração através de interações virtuais. No entanto, enfatiza-se que esta ferramenta não pretende substituir a oração ou a fé pessoal, mas sim complementá-las e fornecer um meio de reflexão e aprendizagem.

Uma viagem espiritual

A plataforma Text with Jesus convida os usuários a embarcarem em uma “viagem espiritual” através de conversas esclarecedoras com Jesus Cristo, os Apóstolos e outros personagens bíblicos venerados.

Text with Jesus

Embora o aplicativo ofereça a possibilidade de interagir de forma gratuita no início, também fornece um plano de assinatura premium que oferece acesso ilimitado à mensagem virtual.

O processo para começar é simples: os usuários devem criar uma conta e selecionar um dos apóstolos disponíveis na aplicação. Embora o acesso básico seja gratuito, a mensagem ilimitada requer uma assinatura premium, que é oferecida por uma taxa de 2 euros.

É importante lembrar que o aplicativo se destaca por oferecer uma experiência de exploração, educação e compromisso com as narrativas bíblicas, e não pretende replicar a comunicação direta com entidades divinas, um aspecto profundamente pessoal da fé de cada indivíduo.