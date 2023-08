Bill Gates recomenda que você estude estas três carreiras se quiser evitar ser substituído pela Inteligência Artificial

A palavra de Bill Gates está mais do que autorizada quando se fala de tecnologia, negócios, Inteligência Artificial e futuro profissional. Muitos empregos estão registrando uma tendência inegável para a substituição por máquinas e o magnata, filantropo e multimilionário oferece alguns conselhos para evitar esse trágico destino de se tornar obsoleto.

Bill Gates tem sido um testemunho de primeira linha do desenvolvimento da Inteligência Artificial. Por isso, ele conhece os benefícios e desvantagens dos brilhantes mecanismos de aprendizado automático.

Então, o mesmo magnata recomenda aos jovens (e por que não adultos contemporâneos e mais velhos) para estudar essas três carreiras universitárias, se quiserem evitar ser substituídos por uma Inteligência Artificial.

Antes de mencionar estas três profissões que Bill Gates recomenda estudar, é importante enfatizar que o CEO e cofundador da Microsoft não vê a Inteligência Artificial como uma ameaça. Ele diz que esses sistemas chegaram para facilitar nossas vidas e os devemos usar como ferramentas para nossas atividades diárias.

O que estudar para evitar ser substituído por uma IA?

De acordo com uma matéria do Trendencias, tudo relacionado à Inteligência Artificial, obviamente, sobreviverá. Estudar esses mesmos sistemas garantirá habilidades para entrar no campo profissional.

Outra das profissões que, com certeza, continuará ativa, com grande participação das IA, será a indústria de energia, com tudo o que esses serviços representam: eletricidade, combustíveis, petróleo e tudo relacionado a essa área.

Por fim, sem diminuir a sua importância, está a área da Biologia, na qual há pelo menos 15 áreas de desenvolvimento para se aventurar: