Pantone anuncia a cor de 2025: ‘Mocha Mousse’

A Pantone anunciou nesta quinta-feira (5) a “Mocha Mousse” como a cor do ano de 2025. Segundo a empresa, a cor é “um marrom suave evocativo que transporta nossos sentidos para o prazer e a delícia que inspira como a cor Pantone do ano para 2025″.

ANÚNCIO

“Uma tonalidade marrom quente e rica, PANTONE 17-1230 Mocha Mouse nutre com sua sugestão da deliciosa qualidade do cacau, chocolate e café, nutrindo nosso desejo de conforto”, descreveu a empresa.

A Pantone escolhe, desde 2000, a cor que simboliza as tendências de moda, design e cultura. Em 2024, a empresa escolheu a “Peach Fuzz”. Já 2023, a empresa apontou a “Viva Magenta” como cor do ano e, em 2022, a eleita foi a “Veri Peri”, da família do azul, retornando à tendência de 2020, que trouxe o “Classic Blue” como destaque. Em 2021, a Pantone apontou como tendência o cinza “Ultimate Gray” e amarelo “Illuminating”.