Homem recebe o maior prêmio da Mega do ano e morre 24 dias depois

O homem que morreu nesta quarta-feira (4) em Cuiabá (MT) foi o vencedor do maior prêmio da Mega-Sena no ano. O concurso 2.795 pagou R$ 201,9 milhões. Antônio Lopes de Siqueira, de 71 anos, foi o único acertador das seis dezenas da loteria. Ele, que é pecuarista, havia recebido o prêmio há apenas 24 dias. A aposta foi feita pessoalmente na Lotérica Ipiranga, em Cuiabá. As dezenas sorteadas foram: 13 – 16 – 33 – 43 – 46 – 55.

ANÚNCIO

Ainda no concurso, outras 242 apostas fizeram cinco acertos e levaram, cada, R$ 49.426,51. Já outras 19.146 apostas fizeram quatro acertos e levaram, cada, R$ 892,48.

O recorde da Mega-Sena no ano deve ser batido apenas pela Mega da Virada, que tem prêmio estimado em R$ 600 milhões.

Leia mais:

Mega da Virada vai pagar R$ 600 milhões; apostas já estão abertas

Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena acumulada em R$ 200 milhões?

Siqueira deixou quatro filhos e trabalhava como comprador e vendedor de gado. O caso ficou a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), e o Instituto Médico Legal (IML) ainda deve realizar uma perícia para apurar a causa da morte.