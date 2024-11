Mulher decide deixar a filha adolescente no hospital sozinha para passar Natal com família e recebe apoio

A mãe de uma jovem de 16 anos, que tem um problema de estômago sensível, compartilhou sua experiência no Reddit há dois anos, revelando se negar a passar o Natal ao lado da jovem. O texto foi publicado pelo perfil u/Hospitalthrowaway532.

A filha tem várias “comidas gatilho” que a fazem vomitar violentamente, como refrigerantes, chips, frituras e doces. Apesar dos conselhos médicos para evitar esses alimentos, a adolescente insiste em consumi-los, mesmo sabendo que isso a prejudica.

Durante o Natal, apesar de ter opções de alimentos mais adequados, a filha optou por comer apenas as comidas que sabidamente a fazem mal, e acabou precisando ser hospitalizada após um episódio de vômito intenso.

A mãe, cansada de lidar com isso, decidiu não ir visitá-la no hospital, optando por passar o Natal com a família em casa. Ela manteve contato por telefone, mas deixou claro que não iria até o hospital.

Frustração e culpa

A filha ficou muito chateada e a acusou de ser cruel e insensível, e parte da família também criticou a mãe, chamando sua atitude de “extrema” e “desumana”. No Reddit, a mãe questiona se está sendo injusta (AITA – Am I the Asshole).

No final, a mãe revelou estar lidando com a frustração de ver a filha continuar a se autossabotar, mesmo com conhecimento dos efeitos negativos, e decidiu estabelecer um limite ao não visitar a filha no hospital, o que gerou críticas de outros familiares.

Nos comentários, muitos apoiaram a mãe, argumentando que, aos 16 anos, a filha é suficientemente madura para entender as consequências de suas escolhas. A frase “Play stupid games, win stupid prizes” foi usada para reforçar que a filha sabia dos riscos ao comer alimentos prejudiciais, apesar dos avisos.

Alguns sugerem que o fato de ela ter ficado sozinha no hospital pode ser um “despertar” para ela aprender a lidar com as consequências de suas ações.