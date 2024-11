Mulher que ganhou R$ 13 milhões na loteria revela como perdeu tudo e encontrou um novo caminho

Lara Griffiths, que ganhou o equivalente a R$ 13 milhões na loteria em 2005, viu o sonho de riqueza se transformar em um pesadelo. Moradora de West Yorkshire, na Inglaterra, ela e o marido, na época, enfrentaram uma série de tragédias que levaram à perda do prêmio. A trajetória, que começou com a promessa de uma vida de luxo, terminou em divórcio e dificuldades financeiras.

ANÚNCIO

De acordo com o Extra, o casal, que fez história como os primeiros ganhadores online da Loteria Nacional britânica, abandonou inicialmente os empregos e passou a levar uma vida luxuosa. Entre os gastos estavam viagens a destinos glamorosos, um salão de beleza e uma casa de alto padrão avaliada em cerca de R$ 3 milhões. No entanto, a sorte não permaneceu ao lado deles por muito tempo.

Em dezembro de 2010, a mansão do casal foi destruída por um incêndio que durou três dias, começando na lavanderia. Felizmente, ninguém se feriu, mas os danos foram devastadores.

LEIA TAMBÉM: Casal de aposentados ganha US$ 5 milhões na loteria e comemora no McDonald’s

Sem alternativa, a família precisou se hospedar em hotéis e na casa da mãe de Lara por oito meses enquanto tentavam reconstruir a residência. Apesar de conseguirem reparar a casa no ano seguinte, os problemas continuaram.

Pouco tempo depois, o casamento chegou ao fim. A separação trouxe dois anos de desafios para Lara, que lidava com a maternidade, o divórcio e a falta de recursos. Ao final do processo, em 2013, ela foi obrigada a vender a casa e o negócio que havia adquirido com o prêmio. “Foi um desastre absoluto”, desabafou.

Hoje, Lara vive com as duas filhas e a mãe, enfrentando dificuldades com otimismo. Apesar das adversidades, ela não se arrepende de ter ganhado o prêmio, mas lamenta a falta de planejamento na gestão do dinheiro. “Amo minha vida agora. Passei por momentos difíceis, mas acredito que vou recuperar tudo de alguma forma”, declarou.