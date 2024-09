Casal de aposentados ganha US$ 5 milhões na loteria e comemora no McDonald’s

Um casal de aposentados da Colúmbia Britânica, no Canadá, teve sua rotina transformada após ganhar US$ 5 milhões na loteria, mas decidiu que o dinheiro não mudaria quem eles são. O prêmio, equivalente a cerca de R$ 27 milhões, foi comemorado de maneira modesta: com um café da manhã no McDonald’s. Robert Beaulieu e Marie LePage, conhecidos por manter uma vida discreta, continuaram fiéis a seus hábitos, mostrando que a fortuna não lhes subiu à cabeça.

Conforme entrevista para a CTV News, apesar da nova conta bancária milionária, o casal não abandonou sua simplicidade. Eles estavam no meio de uma reforma na casa quando receberam a notícia da vitória. Agora, o prêmio permitirá que realizem o sonho de melhorar ainda mais sua residência, incluindo a construção de uma piscina, algo que antes parecia distante.

Mesmo com todo o dinheiro, a idosa revelou que ainda se preocupa com detalhes do dia a dia. Durante a ida ao McDonald’s, ela brincou sobre ter esquecido um cupom de desconto em casa, evidenciando que, para eles, a vida continua sem grandes extravagâncias. O casal, que agora tem mais liberdade financeira, ainda mantém o desejo de apoiar seus filhos e viver sem estresse financeiro.

A notícia de sua sorte também traz à tona a improvável chance de ganhar na loteria: uma em 14 milhões. No entanto, a sorte os favoreceu, e agora eles podem dar continuidade aos seus projetos, com um pouco mais de conforto e segurança.

Os aposentados, que têm raízes em Montreal, estavam se preparando para se mudar de volta à cidade natal quando receberam a inesperada notícia. O dinheiro facilitará a transição e permitirá que eles vivam a aposentadoria com a tranquilidade que sempre desejaram. Embora estejam empolgados com a possibilidade de realizar novos sonhos, como a ampliação da casa, a atitude do casal demonstra que nem toda fortuna é capaz de alterar as prioridades de quem valoriza uma vida simples e sem ostentação.