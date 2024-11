Casal vai parar no hospital após comer vidro pensando que era açúcar cristalizado

Já pensou? Há alguns dias, uma mulher chamada Thais Dias viralizou no TikTok ao contar que ela e o noivo, João Pedro, foram parar no hospital após comerem vidro pensando que era açúcar cristalizado.

Na rede social, Thais primeiro publicou um vídeo onde aparece com o noivo na unidade hospitalar. O registro acumula mais de 6 milhões de visualizações. Com a repercussão, os dois então voltaram ao perfil para contar detalhes da situação inusitada.

“A gente veio aqui contar que estamos bem, está tudo certo. Chegamos a ir ao hospital como vocês viram, ficamos uma hora esperando por atendimento, não aconteceu e voltamos para casa”, contou Thais.

“Só para contextualizar, nós estamos fazendo a degustação do nosso casamento, e toda vez que a gente come um doce, a gente divide. A gente fez isso com esse doce. Eu mordi, achei que era açúcar cristalizado, e dei para ele outro pedaço”, disse.

“A gente não sentiu o gosto de nada. A gente começou a morder e ficou aquele crec, crec, crec que não acabava nunca, mas conseguimos mastigar. Não era uma coisa absurda. E não machucou a gente”.

Antes de encerrar, Thais falou ainda que, ao abrir a caixa cheia de doces, ela e o noivo não pensaram que um deles poderia ser de vidro.

“A gente não viu colher, não viu uma orientação, não viu nada. Não tinha nada! Quando entramos em contato com a empresa, a gente já sabia por que uns amigos nossos contrataram essa empresa e eles questionaram a gente falando: ‘Vocês tem certeza de que isso é açúcar?’. E a gente perguntou para a empresa e eles falaram que era vidro, que isso era muito comum e que nunca tinha acontecido isso antes”, finalizou.

Nos comentários, a história chocou internautas. “Estou chocada com o crec, crec, crec! Também comeria achando que era bala baiana” escreveu uma pessoa. “Não, quem em sã consciência coloca vidro junto com doce? Mano, não é possível, gente!” declarou a segunda.

“Foi erro da confeitaria não avisar. O mínimo era alertar o cliente!” disse a terceira. “Meu Deus, que medo! Precisava sim de sinalização. Nunca tinha ouvido falar nesse doce!” comentou mais uma pessoa.