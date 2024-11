Mãe viraliza nas redes sociais com ‘bolo’ nada convencional no aniversário de 2 anos da filha

Há algumas semanas, uma mulher identificada como Dani, de 32 anos, viralizou no Instagram ao mostrar o ‘bolo’ nada convencional do aniversário de 2 anos de sua filha Olive.

Na gravação, que acumula 3,7 milhões de visualizações e 151 mil curtidas, a pequena apareceu sentada em sua cadeira de refeição enquanto assoprava as velhinhas que estavam em cima de um bife de carne. Na sequência, ela então devorou o pedaço suculento do alimento.

Na legenda, Dani explicou a escolha da carne no lugar de um bolo tradicional pelo segundo ano consecutivo. “Fizemos bife em vez de bolo em todos os aniversários de todos os meus filhos… é o que eles preferem!”, escreveu.

“Mas depois que milhares (cerca de 13 mil haha) de pessoas comentaram sobre seu último vídeo de aniversário de bife quando ela completou 1 ano, isso me fez pensar que nós deveríamos tentar adicionar algo doce este ano para ver se ela gosta”, continuou.

“Milhares de pessoas disseram que ela estava “perdendo”, então este ano ofereci-lhe bife e biscoitos de aniversário. Eu tinha esses lindos biscoitos feitos à mão com cobertura sem corante e eles tinham um gosto muito bom. Dei um para Olive... ela deu uma mordida e depois me devolveu. Ela não os queria! (Os adultos adoraram os biscoitos!), mas Olive não se importou com eles”.

“Ela só queria o bife mergulhado na manteiga! Meu marido fez a manteiga à mão. Tão delicioso! De qualquer forma, digam-me, seus filhos realmente comem o bolo/biscoitos nas festas de primeiro e segundo aniversário? Ou os bolos/biscoitos sofisticados são apenas para fotos do Instagram? Pelo menos com bife – é gostoso, tem ótimos nutrientes, comemos tudo e é divertido para o Instagram”, finalizou.

Veja:

Em entrevista ao Newsweek, Dani contou que tem três filhos de 3 anos ou menos e que nunca fizeram um bolo para o aniversário das crianças.

“É uma tradição desde o começo comemorar com uma refeição rica em nutrientes que meus filhos gostam. Eles nunca comeram bolo antes, então nem sabem a diferença. Já ofereci doces com ingredientes limpos antes e eles ainda preferem bife”, contou.

“Bife é sua comida favorita desde que ela começou a comer alimentos sólidos”, acrescentou Dani. “Ela amou sua refeição de aniversário. Ela estava encharcando o bife no molho de caldo de osso caseiro que meu marido fez.”