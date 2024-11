(Joe Sohm/Visions of America/Universal Images Group via Getty)

“Viajante do tempo” lança previsão catastrófica para 21 de novembro e aterroriza as redes

A curiosidade humana sobre o desconhecido é universal e muitas vezes muito excitante. As pessoas procuram naturalmente compreender o seu futuro e muitas vezes recorrem a astrólogos que decifram os movimentos dos planetas. Da mesma forma, Eno Alaric afirma ter visto o mundo num futuro distante e revelou uma previsão muito alarmante para os próximos dias de novembro.

Viajante do tempo revela terrível previsão para 21 de novembro

Numa revelação chocante, um homem chamado Eno Alaric, que afirma ser um viajante do tempo, especificamente do ano 2671, fez uma terrível previsão que partilhou nas redes sociais.

Eno, que afirma ter regressado do ano 2671, alerta para grandes desastres naturais, incluindo terremotos e inundações devastadoras. Além disso, prevê pânico generalizado entre a humanidade.

Segundo relatos, Eno Alaric detalhou uma nova previsão para o próximo dia 21 de novembro que causou terror nas redes.

Um terremoto devastador

“Um terremoto de magnitude 9,9, denominado Big Doug, vai abalar a falha de San Andreas. Big Doug causará tsunamis gigantescos que deixarão a cidade de São Francisco inabitável até 2029″, afirma o alegado viajante do tempo no TikTok, onde tem quase 1 milhão de seguidores.

Para respaldar suas afirmações, Alaric revelou uma data muito específica. Isso deixou as pessoas se perguntando quantas de suas previsões poderiam se tornar realidade. No entanto, é importante notar que o TikToker fez diversas previsões no passado, nenhuma das quais se concretizou.

Internautas questionam suas previsões

“Duvido muito que isso seja verdade porque já vi muitos outros casos e eles nunca aconteceram”, “Sim, claro, ainda me lembro das quatro datas para recordar em Novembro. Hahaha”, “Você disse que 10 pessoas receberão superpoderes no dia 14 de novembro de 2022, isso não aconteceu”