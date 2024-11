Ele queria um novo cabeleireiro e criou um robô para resolver isso

Shane Wighton é um engenheiro amante da tecnologia que aproveita seu conhecimento para criar conteúdo e agora elevou a expressão de ser um solucionador ao próximo nível ao projetar e construir um robô cabeleireiro caseiro. Para encontrar um novo cabelereiro, Wighton tentou resolver isso sozinho e começou a trabalhar, mostrando cada detalhe em seu canal no YouTube.

Foi assim que ele fez seu próprio cabeleireiro

Em algum momento todos discordamos do nosso cabeleireiro e, para resolver, ele construiu um robô equipado com braço mecânico e uma tesoura afiada projetada para cortar cabelos de forma autônoma. Pode ser dito em poucas palavras, mas o caminho para alcançá-lo não foi tão simples como este criador de conteúdo gostaria.

Nos primeiros testes com manequins, o robô mostrou tendência a sair do controle, o oposto do que um cabeleireiro deveria fazer, chegando ao ponto de fazer cortes perigosos na cabeça falsa. No entanto, esse problema não foi suficiente para impedir Wighton e, para acrescentar, ele colocou uma camada de interação social em sua invenção, permitindo-lhe manter conversas simples com o usuário.

Para garantir a precisão dos cortes, o robô utiliza uma câmera de profundidade que escaneia a cabeça do usuário e cria um mapa tridimensional. Contudo, esta tecnologia apresentou um problema inesperado: a montagem bloqueava a visão da câmera, dificultando a obtenção de dados precisos. Diante desse problema, Wighton implementou uma solução engenhosa: adicionou sensores de toque aos dedos do robô para detectar o contato com a cabeça do usuário e assim determinar aproximadamente sua posição.

Como último e definitivo teste, Wighton decidiu fazer um corte de cabelo realizado por sua criação. O resultado, embora não seja perfeito, acabou sendo bom o suficiente para demonstrar o potencial da robótica para revolucionar as tarefas cotidianas, como cortar cabelo. No entanto, é importante destacar que a segurança continua a ser uma preocupação primordial no desenvolvimento de robôs autônomos capazes de realizar tarefas que envolvam contato físico próximo com humanos.