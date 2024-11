Cliente paga valor extra por copo descartável na Índia e história viraliza nas redes sociais

Um cliente, identificado como Ravi Handa, viralizou nas redes sociais ao compartilhar sua experiência em um restaurante em Mumbai, na Índia. Ravi havia pedido três copos de suco de manga no restaurante Shahi Durbar e, ao receber a conta, se surpreendeu com uma cobrança adicional. De acordo com a Revista PEGN, além do valor do suco, cada copo descartável de plástico foi cobrado separadamente, com uma taxa extra de 40 rúpias (aproximadamente R$ 3) por unidade. No total, o acréscimo de 120 rúpias (cerca de R$ 9) elevou a conta para quase mil rúpias, ou seja, cerca de R$ 73.

ANÚNCIO

Em sua publicação, que alcançou mais de 150 mil visualizações na plataforma X, Ravi expressou sua indignação com a situação. “Quem cobra Rr 40 (R$ 3,00) por copos plásticos descartáveis para beber suco de manga? Eu sabia que Mumbai era cara, mas isso é um absurdo”, disse ele. A publicação gerou muitos comentários, com internautas questionando o valor cobrado pelos copos e ironizando a situação.

O relato de Ravi não foi o único sobre o caso. A polêmica em torno da taxa extra pelos copos de plástico já havia sido discutida anteriormente em uma postagem no Reddit, onde outro cliente também criticou o restaurante pela cobrança inesperada. Segundo o usuário, o preço do suco era previamente conhecido, mas a taxa pelos copos não foi informada no momento do pedido, o que gerou insatisfação.

Nos comentários, diversos usuários compartilharam opiniões sarcásticas sobre o ocorrido. Um deles brincou: “Esses copos devem ser de plástico raro”. Outro questionou como o restaurante reagiria se o cliente recusasse o copo, sugerindo que serviriam o suco diretamente na torneira. Além das piadas, alguns comentaram sobre o custo real dos copos plásticos descartáveis, que seria de menos de uma rúpia (R$ 0,07), enquanto o restaurante cobrava quarenta vezes esse valor.

O incidente abriu discussões sobre o consumo consciente e as práticas de cobrança em estabelecimentos comerciais, especialmente em grandes centros urbanos como Mumbai. Enquanto alguns consumidores argumentam que cobrar por itens adicionais é justificável, outros defendem que tais taxas devem ser claramente informadas para evitar surpresas desagradáveis.