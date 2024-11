Youtuber Débora Aladim viraliza nas redes sociais com análise bem-humorada do Enem 2024

A influenciadora digital e historiadora Débora Aladim voltou a ganhar destaque nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), durante o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, ocorrido no último domingo, 3 de novembro. Conhecida por suas dicas de estudo e humor leve ao abordar temas de História, a youtuber compartilha suas análises das provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, que atraem a atenção de milhões de estudantes.

Com graduação em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Débora começou sua trajetória online de maneira despretensiosa. Em uma entrevista de 2016, ela relatou que sua popularidade surgiu quando, sem acesso a um computador no ensino médio, decidiu gravar vídeos com resumos de História, originalmente feitos para amigos. O carisma da jovem e a linguagem acessível dos vídeos rapidamente conquistaram estudantes que buscavam conteúdo educativo de qualidade.

Análise de Débora sobre o Enem 2024

Neste ano, Débora publicou um vídeo no Instagram intitulado “ENEM 2024: MINHA OPINIÃO!”, em que oferece uma análise detalhada da prova. No vídeo, a influenciadora comenta que as questões de Ciências Humanas estavam mais contextualizadas, abordando temas relevantes e atuais, como sustentabilidade e desigualdade social, o que ela considera positivo para estimular a reflexão dos estudantes. Segundo ela, esse tipo de abordagem incentiva os candidatos a relacionarem os conhecimentos teóricos com situações do cotidiano.

A youtuber também destacou a dificuldade da prova de Linguagens, comentando que as questões exigiam muita interpretação e análise crítica, especialmente em textos literários e obras de arte. Débora observou que, embora essa dificuldade possa assustar, é uma tendência crescente no Enem, que busca selecionar estudantes com habilidades interpretativas e reflexivas.

Para a Redação, Débora comentou que o tema surpreendeu muitos estudantes, por tratar de uma questão de interesse social. Sem entrar em muitos detalhes, ela mencionou que o assunto exigia conhecimento básico, mas que, ao mesmo tempo, permitia explorar argumentos de diferentes perspectivas. A youtuber incentivou os estudantes a usarem esse tipo de tema para refletirem sobre a sociedade e as mudanças culturais.