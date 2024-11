Mãe de 46 anos descobre estar grávida de 7 meses após chute do bebê

Aos 46 anos, a administradora Carla Cardinala Braga Sousa recebeu uma das maiores surpresas de sua vida: um positivo no teste de gravidez. Mãe de duas filhas, ela jamais imaginou que estaria grávida de um terceiro filho, especialmente em estágio tão avançado, com 29 semanas. Carla, que mora em Alphaville-Barueri (SP), compartilhou a descoberta em suas redes sociais, e o relato rapidamente chamou a atenção do público.

Segundo a Revista Crescer, a descoberta aconteceu de forma inesperada. Durante meses, ela não apresentou sintomas típicos de gravidez e seguia tomando anticoncepcional, associando a falta de menstruação à possível chegada da menopausa. A única pista veio quando, certo dia, Carla sentiu o que descreveu como um “chute” na barriga. A surpresa se confirmou ao fazer o teste e, ao iniciar os exames pré-natais, descobriu que já estava no sétimo mês de gestação.

Gravidez silenciosa e os desafios de uma gestação madura

A situação é conhecida como “gravidez silenciosa”, um fenômeno raro em que a mulher não apresenta sinais claros até o terceiro trimestre, ou, em casos extremos, até o parto. Estudos apontam que esse tipo de gravidez ocorre em aproximadamente 1 em cada 500 mulheres até a 20ª semana, enquanto 1 em cada 2.500 mulheres pode não perceber até o nascimento.

Foto: Arquivo Pessoal

Apesar da surpresa, Carla se preparou para enfrentar os desafios de uma gestação tardia, que é mais suscetível a complicações. Ela precisou monitorar a pressão arterial e passou por exames regulares para acompanhar a saúde do bebê. No entanto, ela relata que a gravidez foi tranquila e sem inchaço. Em dezembro de 2023, a administradora deu à luz Lucca, um menino saudável, que completou a família.

Hoje, Carla está redescobrindo o papel de mãe com um bebê pequeno em casa. Embora se sinta mais madura para lidar com o pós-parto, ela admite que a energia necessária para acompanhar o filho mais novo é um desafio. Ainda assim, com o apoio do marido e das filhas, vive essa fase com gratidão e muito amor, afirmando que a chegada de Lucca trouxe uma nova alegria ao lar.