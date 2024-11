Marido considerado ‘o mais gentil dos EUA’ agora é acusado de matar a esposa

Após viralizar na internet como o “marido mais gentil dos EUA” por compartilhar uma lista dos 15 motivos pelos quais amava a esposa, Timothy Murphy-Johnson se tornou suspeito de um crime grave. De acordo com o Extra, a morte de Molly, sua esposa, foi inicialmente considerada uma overdose acidental em 2017. Porém, recentes condenações de Timothy e novas revelações dos familiares da vítima reacenderam dúvidas sobre o caso.

Em outubro, Timothy foi condenado à prisão perpétua por manter uma adolescente em cativeiro, aumentando o interesse das autoridades e da família de Molly sobre as circunstâncias da morte dela.

Com os novos detalhes do caso, parentes começaram a suspeitar que o marido pudesse estar envolvido no falecimento da esposa. Segundo relatos ao Times of London, antes de sua morte, Molly teria revelado a amigos que sofria violência e coerção, sendo forçada por Timothy a situações de abuso e exploração.

Foto: Reprodução/Imgur

Mudança no caso e novas suspeitas

O relacionamento, que começou em 2012 por meio de um site de encontros, parecia ser invejável para muitos que acompanhavam o casal. Contudo, o pai de Molly revelou que, por trás da imagem idealizada, sua filha enfrentava um cenário de abusos. Em um processo judicial, a jovem declarou ter sofrido ameaças de morte, inclusive com Timothy alegando que encenaria uma overdose para fazer parecer suicídio.

Amigos e familiares afirmam que Molly teria tentado buscar ajuda para escapar dessa relação e que seu pedido de socorro foi ignorado. Para o pai, o comportamento de Timothy, que era designer de jogos e britânico, levantava suspeitas desde o início, mas ele não imaginava a gravidade da situação.

Hoje, as autoridades consideram reavaliar as circunstâncias da morte à luz das revelações e da condenação de Timothy. Essa reabertura representa um alívio para os parentes, que buscam entender o que de fato ocorreu com a jovem.