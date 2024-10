Mulher viraliza no TikTok e divide opiniões ao revelar coisas que se recusa a fazer para o marido

Há algumas semanas, uma mulher chamada April Lauren viralizou no TikTok e dividiu opiniões entre os internautas ao listar as coisas que se recusa a fazer para o marido.

Na publicação, que acumula 6,2 milhões de visualizações na rede social, April começou dizendo que não lava as roupas do companheiro e explicou o motivo.

“Estamos casados há seis anos. Eu lavava a roupa dele. E no primeiro ano de casamento ele ficava frustrado se eu não fosse à lavanderia naquela semana. E eu estava tipo, ‘não, não sou sua mãe, lave sua própria roupa’”, disse.

Em seguida, ela contou que não recolhe bagunças ou lixos deixados pelo parceiro nos cômodos de casa. “Se sua mesa de cabeceira tem xícaras e outras coisas, essa é sua responsabilidade de levá-lo à pia” afirmou.

April também revelou que não limpa a pia do marido. “Temos pias de banheiro separadas. Eu não vou limpar a dele. Não estou dizendo que a minha é a mais limpa do mundo, mas não vou limpar a dele de novo”.

“Eu não sou sua mãe. Eu sou sua esposa. Você é um menino grande, você é um adulto e você pode limpar depois de si mesmo. E ele sabe disso. Ele sabe todas essas coisas. Isso é bom!”.

Na legenda, Lauren ainda acrescentou: “Minha dica número um sobre casamento é não me permitir sentir que estou sendo mãe de um homem adulto. Somos iguais. Eu não esperaria que ele fizesse nada disso por mim. E isso não significa que não cuidamos uns dos outros ou que eu absolutamente não faria essas coisas, mas elas não são mais uma expectativa”.

Veja:

Nos comentários, a lista dividiu internautas. “Então o que exatamente você faz além de cuidar das crianças pelas quais ele paga?” escreveu uma pessoa. “Então vocês são colegas de quarto” disse a segunda. “Isso acontece quando o amor não é a razão do relacionamento. E se aplica nos dois sentidos!” declarou a terceira.

“Vamos normalizar essas coisas. Casamento deve ser um trabalho em equipe. Ambos estão trabalhando, então ambos devem limpar a casa juntos” defendeu outra.

“Você é o adulto mais mentalmente saudável com limites que já vi. Eu desejo ser como você quando for mais velha e for capaz de fazer limites saudáveis” acrescentou mais uma.