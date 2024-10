Médico viraliza no TikTok ao revelar pedidos inusitados de pacientes após a anestesia: “Tirar o nome do Serasa”

Há alguns dias, o médico anestesista Heitor Polessi, de São Paulo, viralizou no TikTok ao revelar os pedidos inusitados feitos por seus pacientes após a anestesia.

Na gravação, que acumula quase 800 mil visualizações na rede social, Heitor, que também é chef patissier, contou que depois da anestesia, principalmente a geral ou a sedação, é comum que os pacientes fiquem com uma desinibição ou mais falantes.

“E é aí que vem as pérolas, né? Lembrando que isso é normal, viu, gente? Acontece, fica segredo de médico e paciente” disse. Em seguida, ele então revelou alguns dos pedidos mais incomuns.

“O paciente tinha acabado de fazer uma cirurgia, eu entendo completamente, e ele tinha me pedido um lanche prensado e um Dolly. Ainda bem que ele falou que era lanche, né? Já me pediram outras coisas também”, começou.

“O paciente já acordou me pedindo para tirar o nome dele do Serasa. Como é que eu vou fazer isso se o meu nome as vezes está lá também?” continuou Heitor.

“E o paciente que já pediu para chamar o nome da esposa, e quando eu fui lá chamar no conforto, não tinha ninguém que atendia por aquele nome e a esposa que estava lá não era a que ele estava chamando. O desfecho, só Deus sabe o que aconteceu!”, finalizou. Veja:

Nos comentários, diversos internautas contaram situações semelhantes. “Quando coloquei silicone, o anestesista era um gato... Chamei ele para sair” disse uma pessoa.

“Eu dormindo depois da cirurgia, me acordaram e perguntaram onde eu estava. Jurava que era em um bar. Riram muito!” contou a segunda.

“Meu pai voltou da anestesia pedindo um gravador para a enfermeira. Ele é psicólogo e queria anotar a sensação do pós hahaha” escreveu a terceira.