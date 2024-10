Fotógrafa sobrevive a 14 dias isolada em parque na Austrália após acidente

Lovisa Sjoberg, uma fotógrafa de 48 anos especializada em vida selvagem, viveu uma experiência intensa ao sobreviver duas semanas isoladas em Snowy Mountains, Austrália, após sofrer uma queda e ser picada por uma cobra venenosa.

De acordo com o Extra, ela estava na região em busca dos famosos cavalos selvagens, conhecidos como brumbies, mas o acidente atrapalhou sua aventura. Quando seu carro de aluguel foi encontrado abandonado, a empresa responsável acionou a polícia, que iniciou as buscas.

Resgate e condições adversas

As autoridades locais mobilizaram um executivo e ofertas de policiais e voluntários para procurar Lovisa. No último domingo, ela foi encontrada por uma guarda-florestal, deitada em uma trilha isolada, próxima a uma antiga cidade de mineração de ouro, onde as temperaturas noturnas chegam a zero grau.

A fotografa apresentava sinais de desidratação e um tornozelo torcido, mas foi o encontro com uma cobra cabeça-de-cobre que a colocou em risco de vida. Sem tratamento adequado, uma picada dessa espécie venenosa pode ser fatal, e o fato de ter sobrevivido surpreendeu a todos os envolvidos no resgate. Segundo o superintendente da polícia de Nova Gales do Sul, ela teve muita sorte ao resistir tanto tempo em condições tão adversas.

Lovisa é uma frequentadora assídua do Parque Nacional Kosciuszko, local onde brumbies se reúnem e onde o governo realiza um controle desses animais. A fotografa declarou ser contra a medida, que inclui a eliminação de milhares de cavalos, buscando conscientizar o público sobre a preservação desses animais.