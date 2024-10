Amigos investem R$ 50 mil em decoração de Halloween e atraem curiosos em Campinas

Em Campinas (SP), três amigos se destacaram ao investir em uma decoração elaborada de Halloween, envolvendo desde bonecos eletrônicos importados até itens feitos à mão. De acordo com o G1, a ideia, que começou como uma brincadeira entre eles, se tornou um projeto anual, onde cada detalhe é pensado para criar uma experiência de terror imersiva. O investimento, que já ultrapassa os R$ 50 mil, inclui desde um “Papai Noel do mal” até baratas falsas que invadem o banheiro da casa.

Decoração em clima de terror

A transformação dos cômodos da residência é completa. A garagem é tomada por uma cena aterrorizante com figuras macabras, enquanto uma sala foi convertida na “sala das bruxas”, onde bonecas horripilantes simulam um banquete composto por órgãos de mentira. Para aumentar o efeito, luzes especiais e o uso de gelo seco ajudam a compor o cenário. Segundo um dos moradores, Sidney Mazzega, a parte mais desafiadora foi criar freiras macabras, usando máscaras e roupas montadas manualmente, que apresentavam um destaque do ambiente de terror.

Foto: Maria Masetti/g1

Os amigos se dedicam durante um mês para organizar todos os elementos da decoração. Com a ajuda de André, que vive nos Estados Unidos e traz animatrônicos e outros objetos de lá, o grupo conseguiu trazer um toque ainda mais autêntico à casa temática, que chama a atenção dos vizinhos e convidados. De acordo com Sidney, o projeto anual se tornou uma forma de reviver a cultura de Halloween, pouco popular no Brasil, mas que desperta e empolgação nas pessoas.

No ano passado, cerca de 80 pessoas compareceram à celebração, e este ano espera-se um público de aproximadamente 100 convidados. Sidney compartilha que a preparação e a diversão das pessoas são o que mais lhe dá satisfação, afirmando que o Halloween se tornou um momento especial de união para todos os envolvidos.