Cirurgia ‘x-tudo’ deixa influenciadora com sequelas; entenda os riscos

A influenciadora Letícia Mello passou por um longo e difícil processo de recuperação após enfrentar complicações graves ao realizar uma série de procedimentos estéticos. De acordo com o GShow, inicialmente, seu objetivo era apenas trocar as próteses de silicone, mas, ao ser convencida pelo cirurgião, foi submetida a 12 intervenções simultâneas – a chamada técnica “x-tudo”. Essa abordagem, que não é recomendada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, acabou deixando-a em condições delicadas, incluindo 75 dias de internação e um período crítico na UTI.

Cirurgias em excesso e sequelas inesperadas

Durante a primeira consulta, a aparência sofisticada da clínica e o discurso do médico a convenceram a fazer procedimentos que não havia planejado, como uma lipoaspiração para definição abdominal. No entanto, ao acordar após dez horas de cirurgia, a paciente descobriu que foram realizados procedimentos múltiplos em diferentes áreas do corpo, algo que ela não havia autorizado.

As consequências foram imediatas: dores intensas e, nos dias seguintes, sinais de necrose na pele e bolhas que cobriram várias partes do corpo. Mesmo sob os cuidados do próprio cirurgião e de sua equipe, seu estado de saúde só começou a melhorar quando um novo médico foi chamado pela família.

Esse tipo de procedimento, onde múltiplas cirurgias são combinadas, é altamente arriscado e controverso. Conforme as informações da influenciadora, foi apenas na UTI que descobriu o termo “x-tudo”, que caracteriza práticas cirúrgicas intensivas e potencialmente perigosas.

Transformando a dor em voz e conscientização

Após os meses de internação e recuperação, Letícia iniciou um processo de ressignificação de sua vida. Compartilhando sua experiência em suas redes sociais, ela busca alertar outras mulheres sobre os riscos de procedimentos estéticos feitos de forma irresponsável. Recentemente, ela lançou um podcast dedicado a discutir temas de violência estética e médica, entrevistando mulheres com histórias de abuso em situações semelhantes.

A clínica envolvida foi indiciada por lesão corporal grave e respondeu a outros oito processos semelhantes. A influenciadora, que também é psicopedagoga, trabalha em um projeto para conscientizar e apoiar mulheres em situações semelhantes. Para ela, o incidente representa mais que um trauma: tornou-se uma causa pela qual luta diariamente, inspirando outras pessoas a procurarem procedimentos seguros e a denunciarem práticas abusivas.