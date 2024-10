Empresário indiano surpreende ao deixar herança de R$ 673,5 milhões para cães e funcionários

O falecimento de Ratan Tata, renomado empresário indiano e proprietário do conglomerado Tata Group, causou comoção na Índia, mas foi o seu testamento que realmente surpreendeu o público. Ao falecer em outubro aos 86 anos, ele destinou R$ 673,5 milhões de sua herança não para familiares próximos, mas para seu cachorro, mordomo e cozinheiro, uma decisão que rapidamente chamou a atenção mundial.

Tata, que liderou o grupo responsável por marcas icônicas como Land Rover e Jaguar, expressou em seu testamento a preocupação com o futuro de seu companheiro de campo canino, Goa. No documento, os empresários tradicionais que o cão teve “cuidados ilimitados” até o fim de sua vida, papel que seria desempenhado por dois de seus empregados mais próximos: o mordomo Konar Subbiah e o cozinheiro Rajan Shaw. Ambos receberam instruções fornecidas para garantir o conforto e bem-estar do cachorro, agora herdeiros de uma parte significativa da fortuna.

Um legado de gratidão

A decisão de privilegiar o cão e os funcionários próximos não foi uma surpresa para aqueles que o conheciam. O empresário, solteiro e sem filhos, era conhecido por sua compaixão e amor pelos animais, permitindo inclusive que cães de rua frequentassem livremente suas propriedades. Essa herança, como explicada um amigo de Tata ao The Times, reflete um “gesto de gratidão pela alegria e cuidado” que ele recebeu esses seres próximos.

Seus irmãos, embora ainda vivos, não foram contemplados com grandes valores. Em vez disso, recebeu uma pequena fração da fortuna, superada inclusive pela parcela destinada à caridade. Esse gesto ressalta o valor que o empresário atribuiu ao vínculo construído com seus animais e com os dois trabalhadores de confiança, que cuidavam de seus interesses pessoais com dedicação e lealdade.

A despedida de Tata foi marcada por homenagens de figuras ilustrativas, como o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e o CEO do Google, Sundar Pichai. O Cão Goa também fez uma última despedida emotiva, fotografado em momentos de respeito ao lado do caixão do antigo dono.

Com mais de 100 empresas sob sua liderança, o Grupo Tata emprega cerca de 350 mil pessoas e possui uma longa história de contribuições para a economia indiana. O exemplo deixado pelos empresários continua a inspirar pela originalidade e humanismo, não apenas no meio corporativo, mas também na forma de perpetuar seus laços de lealdade.