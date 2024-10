Queijo de milhões: Chef pede ajuda após roubo milionário de queijos

O chef britânico Jaime Oliver fez um apelo aos amantes de queijo após mais de 22 toneladas de cheddar inglês e galês serem roubadas de uma queijaria em Londres. Conforme reportagem do O Globo, os golpistas enganaram os proprietários da loja, causando um prejuízo milionário.

Em suas redes sociais, Oliver pediu que os seguidores fiquem atentos caso sejam avisados sobre “cargas de caminhão de queijos refinados” com preço abaixo do mercado. Segundo ele, o cheddar furtado teria valor aproximado de R$2,2 milhões na cotação atual (300.000 libras).

Como aconteceu o golpe

O golpe em questão foi revelado pela queijaria Neal’s Yard Dairy, em Londres. De acordo com o relato, o golpista recebeu mais de 950 rodas de cheddar após se apresentar como distribuidor atacadista de um grande varejista francês. A empresa não desconfiou do golpe até depois de entregar as peças.

Para evitar que o prejuízo fosse repassado aos pequenos produtores locais do queijo roubado, a distribuidora arcou com o valor e repassou o pagamento aos produtores. A polícia metropolitana de Londres foi envolvida no caso.

A queijaria ainda fez um apelo aos comerciantes de queijo de todo o mundo para que entrem em contato caso suspeitem de queijos roubados. O alerta é principalmente para suspeita de roubo de cheddars envolvidos em tecido nos formados de 10 ou 24 quilos, sem as devidas etiquetas de identificação.