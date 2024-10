Vídeo: Cadela caramelo tenta "salvar" pinscher preso na porta de um pet shop

Imagens mostram a cadela tentando "salvar" o pinscher, preso na porta do pet shop.

Uma cena inusitada foi registrada pelas câmeras de segurança de um pet shop em Goiás. As imagens, compartilhadas no Instagram pela página da emissora Tv Brasil Central, mostram o momento em que uma cadela tenta soltar um cão da raça pinscher, preso pela coleira na porta do estabelecimento.

No registro, que viralizou rapidamente nas redes sociais, é possível ver o momento em que a cadela morde a guia que prendia o pinscher em frente ao pet shop, localizado em Itauçu, região noroeste de Goiás.

Após algum esforço, ela consegue cortar a guia e tenta fugir do local arrastando o pinscher, que luta para voltar. O animal foi resgatado por seu tutor, que percebeu a ação da cadela.

Segundo a publicação, o dono do pet shop revelou que o pinscher costuma ficar todos os dias na porta da loja, enquanto a cadela aparece no local para beber água e comer um pouco de ração, indo embora logo em seguida.

“Nazaré Tedesco” Caramelo

A ação da cadela chamou atenção dos internautas, que após assistirem o vídeo não perderam tempo em comparar a atitude da cachorra com uma icônica personagem das novelas brasileiras. Em um dos comentários mais curtidos, um internauta afirma: “Eu adotava ela e batizava de Nazaré”, fazendo referência à Nazaré Tedesco, vilã da novela “Senhora do Destino”.

Outros internautas também fizeram questão de comentar sobre o flagra: “Eu já vi gente roubando cachorro, agora um cachorro roubando outro nunca vi”, comentou uma. “Acho que ela pensou que estava salvando ele”, sugeriu outra.

Assista ao vídeo publicado pela TV Brasil Central: