Modelo termina namoro em loja da Louis Vuitton e desabafa sobre ex: ‘Homem mão de vaca não dá’

A influenciadora Eduarda Jochims, conhecida como “Miss Cinturinha” devido à sua cintura de 58 cm, viveu um momento inesperado ao terminar seu relacionamento com um empresário americano durante uma viagem a Nova York. De acordo com O Globo, Eduarda e o então namorado, que enfrentavam desafios na relação devido à distância e ao ciúme dele, decidiram se encontrar para comemorar o aniversário dele na cidade. No entanto, o desfecho foi bem diferente do planejado.

O rompimento ocorreu em uma loja da Louis Vuitton, em plena Fifth Avenue. Eduarda explicou que já vinha sentindo que o relacionamento estava desgastado, especialmente pela pressão do parceiro em relação à atenção que ele exigia e a incomodava. Ele, que não gostava da exposição dela nas redes sociais, acabou perdendo a paciência e, ao ouvir sobre o término, pediu que ela devolvesse todos os presentes, itens de alto valor da grife.

Desfecho surpreendente na Louis Vuitton

Durante a discussão, ele foi ao carro buscar os presentes e solicitou que a modelo os devolvesse. Para surpresa do empresário, Eduarda optou por comprar novamente os itens e mais alguns, reafirmando sua independência financeira. Ela descreveu o momento como algo surreal, comparando a situação a uma cena de novela, mas destacou que se sentiu aliviada por encerrar um relacionamento que considerava “tóxico”.

Após o ocorrido, a influenciadora voltou ao Brasil e celebrou a solteirice, afirmando que o término trouxe uma sensação de liberdade e motivação para novos projetos. Ela se diz mais focada em suas metas e disposta a aproveitar o momento sem o peso de rótulos e cobranças, pronta para novos desafios e oportunidades.