Inquilinos em Curitiba encontram passagem secreta usada por vizinha para acessar quarto

Um casal em Curitiba viveu uma situação assustadora ao descobrir que uma vizinha usava uma passagem secreta para acessar um dos quartos trancados de sua casa alugada. De acordo com o G1, após ouvir passos e sons de móveis sendo arrastados no cômodo fechado, o marido foi até a porta e, para sua surpresa, ouviu a vizinha responder ao seu chamado de dentro do quarto. A professora Thaynara Dueck, que alugou o imóvel com o marido, compartilhou a história nas redes sociais, onde rapidamente viralizou.

A casa em questão tinha três quartos, mas um deles estava bloqueado por um acordo feito no contrato com a imobiliária, que informou que o espaço seria liberado após quatro meses de locação. Segundo Thaynara, a justificativa para o quarto permanecer trancado era a presença de pertences da proprietária. Com o passar do tempo, o casal começou a desconfiar da situação e pediu repetidamente acesso ao cômodo, porém suas solicitações foram ignoradas pela imobiliária.

A descoberta da passagem secreta e a reação do casal

Ao descobrir a presença da vizinha dentro do quarto, o casal ficou estarrecido. A idosa, que morava no imóvel geminado ao lado, usava uma porta externa para entrar no quarto sem que o casal percebesse. Essa passagem ficava oculta pela estrutura do sobrado, impossibilitando que eles notassem a movimentação. Segundo Thaynara, o quarto era utilizado pela vizinha apenas quando o casal estava fora de casa, e uma barreira interna impedia o acesso ao restante da residência.

Após o incidente, Thaynara e o marido chegaram a um acordo com a imobiliária para sair da casa sem prejuízos financeiros. A situação levantou debates sobre a privacidade dos inquilinos e a responsabilidade das imobiliárias em assegurar a integridade dos contratos. De acordo com um jurista consultado, não há ilegalidade em alugar um imóvel com um cômodo fechado, desde que todos os envolvidos estejam cientes da condição. No entanto, o casal pode buscar compensação legal caso tenha sofrido algum tipo de dano ou prejuízo moral.