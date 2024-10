Aos 105 anos, britânica revela segredo para uma vida longa: cerveja e solteirice

Kathleen Hennings, aos 105 anos, celebrou seu aniversário com um toque de humor e revelou seu segredo para uma vida longa. De acordo com o site AH, a britânica, ao ser questionada sobre o que acredita ter ajudado a manter sua vitalidade, respondeu com simplicidade e um sorriso: “Beba Guinness e não se case”. Sua resposta, que rapidamente ganhou popularidade, refletiu seu estilo de vida leve e bem-humorado.

A festa de aniversário de Kathleen aconteceu em sua casa de repouso em Cheltenham, Inglaterra, onde ela foi cercada por amigos e funcionários. Além disso, recebeu presentes especiais da marca de cerveja Guinness, incluindo copos personalizados, um avental, chocolates e algumas latas de sua bebida favorita, que ela aproveitou com entusiasmo. “Foi maravilhoso ver meus amigos e vizinhos. Fui muito bem tratada”, comentou a aniversariante, expressando sua alegria pelo dia especial.

Vida marcada por memórias e paixão por cerveja

A idosa, nascida em 1919 no bairro de Brixton, em Londres, dedicou grande parte de sua vida à contabilidade, profissão que exerceu por vários anos. Nas horas vagas, a centenária gostava de dançar em Covent Garden e de assistir a apresentações de ópera e balé. A experiência da Segunda Guerra Mundial em Londres foi uma das muitas histórias que colecionou, até que, em 1965, ela decidiu se mudar para o interior dos Cotswolds, buscando um ritmo de vida mais tranquilo.

Malaika Charles, gerente da Sandfields Care Home, comentou que a equipe da residência se esforçou para tornar a celebração de Kathleen memorável. “Adoramos festejar marcos especiais, e o aniversário de 105 anos de Kathleen merecia essa dedicação. Foi emocionante vê-la cercada por pessoas queridas para comemorar um feito tão incrível”, disse Malaika, com gratidão pelo apoio de todos os presentes.

Kathleen continua inspirando não apenas por sua longevidade, mas também por sua maneira descontraída de encarar a vida. Sua dica inusitada para a longevidade, que inclui cerveja e independência, reflete sua personalidade e conquistou o público.