Cão recusa comida e espera há vários dias por tutor morto em atentado na Colômbia

Um cão chamado Han, que vivia sob os cuidados do militar Anderson Gómez Posada, tem aguardado a volta de seu tutor há vários dias, sem entender o que aconteceu. De acordo com O Globo, Gómez Posada foi vítima de um ataque realizado por franco-atiradores de um grupo criminoso no Batalhão da Polícia de San Calixto, na região de Catatumbo, Colômbia, na última segunda-feira. Desde então, o cachorro permanece na cama do seu dono, chorando e se recusando a comer.

Han esteve com o militar há mais de cinco anos, e o vínculo entre eles era forte. Segundo Raiza López, chefe de comunicações da Polícia Norte de Santander, o cão acompanhava o subtenente em todas as transferências de trabalho, formando uma relação de profunda cumplicidade. A ausência do militar afetou profundamente o animal, que agora aguarda por ele sem entender a realidade dos fatos.

Ataque e investigações em andamento

O ataque ocorreu enquanto o tutor do cão trabalhava no batalhão para o que havia sido nomeado recentemente. Ele foi atingido por franco-atiradores que, nas segundas investigações preliminares, seriam membros do Exército de Libertação Nacional (ELN). Mesmo após ser transportado de helicóptero para a cidade de Cúcuta, os militares não resistiram aos ferimentos e tiveram um óbito.

Em resposta ao incidente, as autoridades colombianas lançaram uma intervenção em busca dos responsáveis e estão oferecendo uma recompensa de até R$ 133 mil para quem fornecer informações que ajudem na identificação e captura dos criminosos. Segundo a polícia, Gómez Posada tinha uma carreira exemplar, com 27 felicitações e duas condecorações.