‘Você pariu um gênio’: Filho de influenciadora viraliza ao ler palavras com apenas 1 ano

Recentemente, a influenciadora Andrea Nguyen viralizou nas redes sociais ao compartilhar vídeos de seu filho, Oakland, que, com apenas um ano, já apresenta uma surpreendente habilidade de leitura. Em uma das publicações, que ultrapassou 24 milhões de visualizações no TikTok, o menino é mostrado identificando e soletrando a palavra “Lua” em inglês, deixando a mãe e os espectadores em choque.

ANÚNCIO

Durante o vídeo, Andrea aponta para a palavra escrita em um papel e pergunta ao filho o que está escrito. Rapidamente, o menino responde com segurança: “Lua”. A mãe, impressionada, continua perguntando quais são as letras da palavra, e a criança, sem hesitar, começa a soletrar corretamente, mostrando um domínio incomum para sua idade.

Habilidades precoces despertam reações na internet

Conforme noticiado pela Revista Marie Claire, o talento precoce de Oakland, que surpreendeu até sua própria mãe, gerou inúmeras reações entre os internautas. Muitas pessoas comentaram nos vídeos, destacando o quão impressionados estavam com as habilidades do bebê. Expressões como “você pariu um gênio” e “esse menino vai longe” inundaram a seção de comentários, ressaltando o fascínio que a inteligência do pequeno gerou nas redes.

Normalmente, as crianças começam o processo de alfabetização por volta dos seis anos, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Entretanto, como o caso do garotinho demonstra, algumas crianças podem desenvolver essas habilidades de forma mais acelerada. A mãe continua compartilhando momentos de aprendizado do filho, como em outro vídeo viral, onde ele soletra seu próprio nome sem dificuldades, para o orgulho dos pais.

Embora o desenvolvimento infantil siga ritmos diferentes para cada criança, o talento demonstrado por Oakland já aponta para um futuro brilhante. Vídeos como os compartilhados por Andrea inspiram outros pais e mostram que, com estímulo e apoio, habilidades extraordinárias podem surgir em qualquer fase da vida.