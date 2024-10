Suécia e Dinamarca procuram proibir casamentos entre primos: aumentaria a violência doméstica

Tal como a Noruega fez há alguns meses, vetando os casamentos entre primos, agora a Dinamarca e a Suécia continuam no mesmo caminho. Os dois países estão a abordar esta questão e pretendem tê-la pronta a partir de 2026 e assim proibir as uniões entre estes familiares.

Tudo isto é resultado de uma investigação sueca que alerta que estas uniões civis aumentariam o risco de violência doméstica. Indica também que estes casamentos, na sua maioria, são acordados entre as mesmas famílias, onde as mulheres ficam vulneráveis por serem limitadas na tomada de decisões pessoais.

A investigação determinou que “os casamentos entre primos são frequentemente arranjados e que a decisão sobre o casamento cabe principalmente a uma família ou clã e não é realmente uma escolha individual”.

Anel de casamento Pixabay

Algumas estimativas indicam que entre 140 a 150 pessoas seriam casadas com primos de primeiro grau na Suécia. No entanto, as próprias autoridades suecas estão cautelosas com estes números, reconhecendo que poderão ser mais elevados.

O Ministro da Justiça sueco, Gunnar Strömmer, afirmou: “O contexto é que a violência e a opressão relacionadas com o prestígio são um grande problema social. Demasiadas pessoas têm o seu espaço de vida e liberdades fundamentais restringidos por regras opressivas sobre honra. Parte disso se deve a casamentos entre primos.”

A Infobae indicou que a proibição proposta a estes sindicatos poderia chegar a outras regiões da Europa. No Reino Unido, por exemplo, os casamentos entre primos são legais, embora pouco comuns na maioria das comunidades. No entanto, algumas vozes já levantam a necessidade de seguir o caminho escandinavo.

A Noruega, que já possui o padrão, propôs um modelo a ser seguido pelos seus vizinhos escandinavos. Conforme indicam os relatórios, o referido país incluiu na sua legislação a proibição de casamentos entre parentes próximos, como primos, tios e sobrinhos.