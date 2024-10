VÍDEO: Mulher viraliza no TikTok ao transformar o namorado em Hulk para animar festa de aniversário do sobrinho

No final do mês passado, uma influenciadora chamada Luana Marques, de Minas Gerais, viralizou no TikTok ao transformar o namorado, Douglas Lopes, no personagem Hulk à pedido do sobrinho Isaque.

ANÚNCIO

Na publicação, que acumula 3,2 milhões de reproduções e quase 255 mil curtidas, Luana apareceu pintando o corpo inteiro do namorado com uma tinta verde enquanto reproduzia um áudio que recebeu da criança em um aplicativo de mensagens.

“Tia Luana, o Hulk vai no meu aniversário transformado de verde? Eu quero o Hulk transformado de verde no meu aniversário”, declarou o pequeno. Em seguida, a influenciadora compartilhou o momento que Douglas chegou no aniversário de Isaque e fez a alegria das crianças.

Leia também:

https://www.metroworldnews.com.br/social/2024/10/15/video-jovem-viraliza-e-emociona-a-web-ao-fazer-surpresa-de-aniversario-para-o-irmao-apos-um-ano-morando-fora/

https://www.metroworldnews.com.br/social/2024/10/11/idosa-viraliza-no-tiktok-ao-dar-opiniao-polemica-sobre-a-maternidade-voce-perde-os-melhores-anos-da-sua-vida/

Antes de encerrar a gravação, o aniversariante ainda expressou sua felicidade em ter o personagem em sua festa. “Não pode negar um pedido de criança, né” escreveu Luana sobre o vídeo.

ANÚNCIO

Veja a seguir:

Nos comentários, o gesto foi elogiado por diversos internautas. “Genial a ideia e a disposição do rapaz para alegrar a festa e fazer a alegria das crianças!” escreveu uma pessoa.

“Ele nunca mais vai esquecer que a tia Luana era mulher do Hulk e que ele foi no aniversário. Essa memória afetiva foi feita com sucesso!” declarou a segunda.

“Pode ter certeza de que o seu sobrinho vai lembrar disso com muito carinho quando ficar mais velho. Coisas que dinheiro nenhum compra. Memórias são a parte mais importante da infância. Amei!” disse a terceira.

“Nunca mais vou criticar um bodybuilder. Olha essa preciosidade! Não tem dinheiro no mundo que pague a felicidade de uma criança!” acrescentou a quarta pessoa.

“Tia Luana criou uma memória afetiva no sobrinho da qual ele nunca esquecerá. Ele contará essa história para sempre na vida dele. Coisa linda! Parabéns!” afirmou outra.