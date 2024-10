Sucuri gigante impressiona turistas em passeio por rio em Goiás

Um grupo de turistas foi surpreendido por uma sucuri-verde, a maior serpente das Américas, enquanto passavam por um rio em Goiás. A serpente, que pode atingir até sete metros de comprimento e pesar mais de 130 quilos, foi vista em uma nascente localizada em uma propriedade privada. Conforme o G1, o encontro ocorreu no último domingo, e as imagens foram registradas pela empresária Luana Santos.

De acordo com especialistas do Instituto Butantan, a sucuri-verde é a serpente mais robusta do mundo em volume corporal. Apesar de impressionar pelo tamanho, em termos de comprimento, ela só perde para o píton-reticulado, encontrado no sudeste da Ásia. Além dessa espécie, existem outras três variedades de sucuri: a amarela, a malhada e a de Beni. Todos são conhecidos por sua robustez.

Embora muitas pessoas associem a sucuri ao nome “Anaconda”, popularizado pelo cinema, essa serpente não é venenosa. Ela usa sua força muscular para capturar e asfixiar suas presas, um comportamento típico de cobras constritoras. Segundo o biólogo Edson Abrão, a sucuri é adaptada para nadar e se alimentar tanto dentro quanto fora da água. “Ela se alimenta de carne e caça à beira de rios e lagos, surpreendendo suas presas. Mamíferos, aves, répteis e peixes fazem parte de sua dieta”, explicou o especialista.

O biólogo acrescentou que, apesar de existirem casos de sucuris se alimentando de animais mortos, isso não é comum. Normalmente, elas preferem presas vivas, que são imobilizadas e engolidas inteiras.

Luana Santos, que estava presente no momento do avistamento, contou que a cobra chegou a se aproximar a menos de um metro do carro onde estavam. “Foi um susto inicial, mas depois ficamos fascinados. Para muitos de nós, foi uma vez que vimos uma primeira sucuri de perto. O encontro durou poucos minutos, mas foi uma experiência inesquecível”, afirmou.

Ela descreveu o momento como surpreendente, ressaltando a beleza do animal e sua imponência. “Sempre pensei que, ao encontrar uma sucuri desse porte, ficaria paralisada de medo, mas foi um privilégio poder ver essa criatura tão de perto”, disse a empresária.