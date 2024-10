Milionário que trocou sangue com o próprio filho para “continuar jovem” ostenta quantidade de fluidos corporais

Conhecido no último ano por extrair o sangue com o próprio filho em procedimento para se “manter mais jovem”, o milionário e “biohacker” Bryan Johnson entrou em evidência mais uma vez, ao ostentar seus fluidos corporais na internet.

Por meio de sua conta no X, antigo Twitter, Johnson, que gastou milhares durante o procedimento, compartilhou um registro contendo a seguinte legenda:

“Hoje eu enchi cinco tubos com minhas próprias fezes e passei meu sêmen em um cartão com uma mancha de sangue seco”, escreveu na plataforma, nesta segunda-feira (15).

Johnson viralizou internacionalmente no ano passado, quando revelou utilizar de transfusões de sangue do filho de 17 anos para retardar o envelhecimento. Por meio de suas redes sociais, ele costuma compartilhar a rotina, especialmente quando se trata do procedimento de rejuvenescimento.

Agora ele revelou estar “monitorando a glicemia antes de remover todo o plasma e substituí-lo por albumina”. O milionário também compartilhou uma foto segurando uma bolsa com seu próprio sangue. Confira o compartilhamento:

“O operador, que faz TPE há 9 anos, disse que meu plasma é o mais limpo que ele já viu. De longe. Ele não conseguia superar isso. Quando terminamos, ele não conseguia se convencer a jogá-lo fora. Ele estava imaginando todo o bem que isso poderia fazer no mundo”, disse ele, revelando que o procedimento recente não envolve o sangue do filho.

Desilusões amorosas

Apesar dos procedimentos peculiares para se manter jovem, Bryan Johnson não tem tido sorte no amor. Segundo ele, sua busca pelo rejuvenescimento tem o afastado de possíveis parceiras amorosas.

“Nas circunstâncias em que tentei namorar, a primeira coisa que fiz foi dar a eles uma lista de 10 coisas, como: ‘Aqui estão todas as coisas que você vai odiar em mim e [todas as coisas que] vão fazer de mim um parceiro impossível para você.’ É algo muito importante”, disse o milionário, segundo o Daily Star.

Bryan não abre mão de seu sono “perfeito”, respeitando os horários e padrões cotidianos estabelecidos para seu processo de se manter jovem. Este tem sido um dos motivos pelo qual seus encontros não têm ido para frente.