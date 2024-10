Idoso corta garganta de menina de 7 anos com canivete após vê-la cumprimentá-lo; a criança escapou

Saida Mashrash, uma garota de 7 anos, foi atacada por um idoso enquanto brincava em um parque em Detroit, nos EUA. De acordo com informações do canal Fox2, a menina avistou Gary Lansky, 73, quando decidiu cumprimentá-lo.

Após dizer “olá” ao idoso, Lansky a agarrou pela cabeça e cortou seu pescoço com um canivete. Após o ataque, a menina conseguiu chutar o agressor e, com o pescoço pingando de sangue, fugiu para um lugar seguro.

Ao WXYZ Detroit, a menina relatou: “Eu estava brincando e então vi um homem. Eu disse ‘oi’ para ele”, contou. “E ele simplesmente levantou minha cabeça e então deslizou a faca em minha garganta.”

Com os gritos, Donna Mockbil e seu filho, vizinhos na região, foram de encontro com a criança e a socorreram. Segundo a mulher, emocionada, a menina pensou que morreria e não teria ninguém com ela naquele momento.

Apesar do ataque, os ferimentos de Saida não foram graves, apesar de o corte ter sido profundo. Em entrevista à CBS Detroit, a mãe, Amira Sharhan, disse ter se tratado de muita sorte.

“Ele veio até ela, dentre todas as crianças, tipo, por que ela?”, desabafou Sharhan, “É inacreditável. Não sei como explicar isso, na verdade.”

Após o crime, Gary Lansky foi preso pela polícia sob acusação de agressão com intenção de homicídio.

