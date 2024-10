Mãe é decapitada pelo filho horas antes de sua festa surpresa de aniversário

Uma mulher foi morta pelo filho e decapitada poucas horas antes de seu aniversário. De acordo com um artigo do portal Daily Star, com informações do portal FOX10, a vítima receberia uma festa surpresa no dia. O crime aconteceu em Glendale, Arizona, nos EUA, na sexta-feira, 27 de setembro.

Alejandro Gonzalez teria admitido ter executado a mãe aos investigadores, de acordo com a polícia. Para operar o crime, o acusado usou uma faca de cozinha.

O corpo de Teresa DeJesus Cruz Rubio, de 49 anos, foi encontrado decapitado dentro da casa por um dos membros da família.

“A família preparou uma festa surpresa de aniversário para a vítima. Mais cedo naquele dia, por volta das 15h40, os familiares contataram a vítima, que concordou em se reunir com eles”, relatou a polícia de Glendale. “Quando a vítima não apareceu para a reunião, a família ficou preocupada e foi até a casa dela, onde encontraram seu corpo decapitado.”

Momento da execução

Segundo as investigações, o autor do crime usava o carro da mãe cerca de 17h no dia em que a executou. Após decapitá-la, usou seu telefone para contatar os membros da família e as autoridades.

Os agentes de segurança de Phoenix localizaram o veículo às 2h40 do dia seguinte. Gonzalez foi encaminhado para a delegacia para prestar depoimento.

“Alejandro admitiu ter esfaqueado sua mãe inúmeras vezes usando uma faca de cozinha, seguido de decapitá-la”, relatou a polícia.

O autor do crime foi acusado de homicídio de primeiro grau, em seguida encaminhado para a Cadeia do Condado de Maricopa. Gonzalez ainda teve a fiança fixada em US$ 1 milhão apenas em dinheiro.

Em depoimento aos investigadores, Gonzalez teria sido solto recentemente da prisão antes de executar a mãe. Conforme documentos judiciais, a família do acusado tinha afirmado que ele apresentava problemas mentais e era capaz de matar a mãe.

“A pessoa que ligou para o 911 afirmou que um membro da família estava dentro da casa, estava morto e que a cabeça da vítima havia sido decepada”, disse o sargento Bryan Horskin.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram o chuveiro ainda ligado, além de uma faca ensanguentada na pia da cozinha. Segundo o sargento, Gonzalez foi encontrado dentro do carro da mãe com ferimentos nas mãos e nos braços, além da roupa suja de sangue.

“Alejandro também falou na investigação e entrevista sobre o uso de metanfetaminas. Alejandro alegou que havia outro suspeito envolvido, mas os detetives disseram que nenhuma outra evidência apontava para isso, pois estavam examinando a cena com todas as outras evidências coletadas”, disse Hoskin.

“É absolutamente horrível. É horrível para a família que teve que suportar isso, é horrível para os policiais que tiveram que ir e ver isso”, finalizou.