Menina de 7 anos morre esfaqueada pela irmã de 13 após briga sobre dar descarga no vaso sanitário

Uma menina de 7 anos foi morta pela irmã, de 13, durante uma briga sobre dar descarga no vaso sanitário. O caso aconteceu no último sábado (28), em Taylor, no estado de Michigan, nos EUA. As informações são do portal Daily Star, relatadas pelo canal Fox 2.

A adolescente cuidava da irmã mais nova enquanto os pais estavam fora. Após o ocorrido, a jovem ligou para o pai assustada para avisá-lo. Segundo a polícia, a mais velha esperou pela irmã no banheiro depois da discussão e a esfaqueou por mais de dez vezes com duas facas, uma de caça e uma de açougueiro.

Segundo o detetive da região, Zachary Digiacomo, os policiais encontraram a criança com cortes em diversas regiões do corpo, variando do abdômen à cabeça e ao pescoço. Apesar de ter sido encaminhada com urgência ao hospital, não resistiu aos ferimentos.

Momento da briga

“[A briga] surgiu de um bilhete que foi colocado no banheiro e o bilhete era sobre dar descarga no vaso sanitário”, explicou Digiacomo. O detetive também contou que a jovem “estava muito calma e não demonstrou nenhuma emoção” na chegada das autoridades.

Após cometer o crime, a jovem de 13 anos foi acusada de homicídio de primeiro grau, homicídio doloso e abuso infantil de primeiro grau pelo assassinato. No entanto, por decisão da promotora do Condado de Wayne, Kym Worthy, a jovem não será julgada como adulta e passará pelo sistema juvenil.

“Dada sua pouca idade, o estado teria sete anos para diagnosticá-la, tratá-la e reabilitá-la até sua libertação compulsória aos 21 anos. Esperançosamente, então ela não seria um perigo para os outros. Embora esta seja uma decisão difícil, dados esses fatos, é a coisa certa a fazer neste caso”, disse Worthy.

A vítima recebeu condolências da comunidade local, que declarou luto pela perda. “Foi um dia muito trágico, um dia muito trágico para nós”, disse Julie Pagoto ao WXYZ.

“Ela costumava andar para cima e para baixo na rua todos os dias, andando de bicicleta... parando e conversando com os vizinhos. Ela era a garotinha mais doce. E agora ela se foi”, completou.