Ladrão realiza tarefas domésticas antes de fugir da casa que invadiu e deixa bilhete intrigante

Damian Wojnilowicz, acusado de invadir a casa de uma mulher em Monmouthshire, no País de Gales, teria feito algumas tarefas domésticas antes de partir. Além das atividades, deixou um bilhete intrigante depois que fugiu. As informações são do portal Daily Star.

O homem, de 36 anos, pendurou suas roupas, esvaziou a lixeira e guardou as compras durante sua operação. Após concluir, deixou um bilhete dizendo “Don’t worry, be happy, eat up and scratch”, algo como “Não se preocupe, seja feliz, coma tudo e aproveite”.

A vítima, proprietária da casa, encontrou uma garrafa de vinho tinto deixada junto a um copo e abridor de garrafas. Também foi deixada uma tigela de doces na mesa da sala de estar. Seu vizinho relatou ter visto alguém pendurando roupa para lavar.

Outras invasões

Apesar da invasão inusitada, não teria sido a primeira vez de Wojnilowicz entrando em propriedades alheias. Em 29 de julho a dona de uma casa na região foi alertada sobre uma invasão na garagem. O acusado teria usado o chuveiro da casa para lavar suas roupas. Alimentos e bebidas foram consumidos e a hidromassagem foi encontrada suja.

Encontrado na casa pelo genro da proprietária, Wojnilowicz aparentava estar bêbado enquanto segurava um copo. O invasor foi expulso e, mais tarde, preso.

“Duas semanas após o crime até ele ser pego, eu estava vivendo em um estado de ansiedade elevada que nunca havia experimentado antes. Eu me perguntava se era alguém que me conhecia, se isso iria se transformar em um incidente de perseguição, se ele sabia que eu morava sozinha e se eu tinha sido alvo”, disse a primeira vítima em uma declaração ao tribunal.

A primeira vítima da invasão teria considerado até mesmo mudar de casa, haja vista o transtorno. Já a segunda, alegou ter se sentido “enjoada, horrorizada e inútil” ao se dar conta do caso. Wojnilowicz foi declarado culpado devido duas acusações de roubo.