Médico opera paciente com canivete suíço utilizado no almoço para cortar frutas

Médico corta peito de paciente com canivete suíço utilizado no almoço para cortar frutas

Um médico cirurgião operou um paciente no Royal Sussex Hospital, em Brighton, na Inglaterra, com um canivete suíço que ele utilizou no almoço para cortar frutas. De acordo com o Daily Star, de onde as informações foram extraídas, o agente de saúde não teria encontrado um bisturi esterilizado, resultando na substituição da ferramenta.

“Isso me surpreende e me apavora. Primeiro, um canivete não é estéril. Segundo, não é um instrumento cirúrgico. E terceiro, todo o kit devia ter estado lá”, comentou o professor Graeme Poston, uma testemunha especialista em negligência clínica e ex-cirurgião.

Apesar de o paciente ter sobrevivido, documentos secretos revelam o choque por parte dos colegas de trabalho do médico. Na falta do bisturi, o agente de saúde teria sacado o canivete do bolso para operar. Seu comportamento foi dado como “questionável” pelos companheiros.

O hospital relatou que a escolha do médico se tratou de uma emergência, apesar de assumir que as ações estavam “fora dos procedimentos normais e não deveriam ter sido necessárias”.

Leia mais:

Investigação

A BBC apurou o caso, descobrindo que o cirurgião realizou três operações consideradas de “baixo risco” em dois meses, nas quais os pacientes operados morreram um tempo depois. investigações internas apontam o serviço prestado às vítimas como “atendimento precário”.

Com uma investigação de cerca de 105 casos de negligência médica na unidade de saúde, o hospital teve que recrutar mais funcionários para lidar com a quantidade de incidentes no local. Segundo a polícia, a “complexidade desta investigação e o número de casos envolvidos” significa que eles são “incapazes de investigar todos os casos simultaneamente”.

Segundo a unidade de saúde, foram identificados “temas comuns para melhorias”, a fim de garantir uma melhora nas prestações de serviço. O Dr. George Findlay, chehfe executivo, complementou: “Investigações foram realizadas e medidas foram tomadas sempre que necessário para garantir que as lições fossem aprendidas.”