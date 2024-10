Mulher comemora 50 anos com plástica na Turquia e resultado é desastroso

Anita Brawders, uma mulher de 50 anos, decidiu se presentear com uma cirurgia plástica para remover as bolsas sob seus olhos. O procedimento, realizado em uma clínica na Turquia por um preço muito mais acessível do que o cobrado na Irlanda, parecia promissor. No entanto, o que deveria ser uma simples intervenção estética transformou-se num verdadeiro pesadelo.

ANÚNCIO

De acordo com o Extra, após retornar para casa, Anita começou a notar que a área ao redor de suas situações inferiores apresentava flacidez. A aparência resultante, descrita por muitos como semelhante a de um “cão basset”, abalou profundamente sua autoestima. Desesperada, ela retornou à clínica turca na tentativa de corrigir o problema, mas a segunda intervenção também não trouxe os resultados esperados.

Impacto emocional e financeiro

Com o passar do tempo, a frustração de Anita só aumentava. A situação afetou diversos aspectos de sua vida, incluindo a comemoração dos seus 50 anos, que não aconteceu como havia planejado. “Eu não consegui me olhar no espelho, era insuportável imaginar viver assim para sempre”, desabafou.

Depois de viver um ano com as sequelas da cirurgia, ela tomou a decisão de buscar uma nova solução. Desta vez, passou até o Canadá, onde passou por uma cirurgia corretiva em agosto. Os custos totais do tratamento, incluindo cirurgia, hospedagem e transporte, somaram mais de R$ 73 mil. Anita está atualmente em fase de recuperação, mas ainda não sabe se será necessária outra intervenção.

Apesar de a clínica turca ter oferecido R$ 18 mil como forma de indenização, a irlandesa considera a oferta de um insulto e pretende buscar mais reparações legais.