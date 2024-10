Mulher adota minimalismo extremo e transforma finanças com R$ 11 mil de economia mensal

Alicia Rice, moradora de San Diego, Califórnia, desenvolveu um estilo de vida ultraminimalista e viralizou nas redes sociais por sua abordagem extrema ao desapego material. Em uma cidade conhecida por ter um dos custos de vida mais altos dos Estados Unidos, ela consegue economizar cerca de R$ 11 mil por mês ao eliminar gastos considerados comuns para muitos americanos. De acordo com o Extra, o segredo para essa economia está em viver com o essencial, o que inclui não usar cartão de crédito, algo que Alicia descreve como uma “prisão”.

Desde jovem, Alicia já demonstrou uma orientação para não acumular bens. Após o término de um relacionamento, ela iniciou um processo de desapego que durou uma década, culminando no estilo de vida que vive hoje. Na sua casa, não há sofás ou móveis tradicionais. Ela opta por um tatame japonês ao invés de uma cama, e sua sala tem apenas duas almofadas e um tecido no chão, em um ambiente que reflete o minimalismo radical. Até sua geladeira e armário do banheiro seguem o mesmo padrão, contendo apenas o básico.

Foto: Reprodução

Uma vida sem excessos: benefícios e desafios

A decisão de Alicia de se desfazer de praticamente todos os seus pertences, ganhou ainda mais força durante a pandemia de Covid-19. Passando longos períodos em casa, ela percebeu que não precisava de muitos dos objetos que possuía. Em 2021, com o fim do relacionamento, decidi se mudar para a Costa Oeste e, ao invés de armazenar seus itens, preferiu se livrar da maioria deles.

Esse estilo de vida, embora para muitos possa parecer restritivo, trouxe uma liberdade financeira sem precedentes para Alicia. Com uma renda anual de R$ 395 mil, ela conseguiu sair do empréstimo do seu carro em apenas dois anos e permanecer livre de dívidas. Sua aversão ao cartão de crédito, que considera um sistema opressor, é um dos pilares de sua filosofia de vida. Apesar de viver com o mínimo, Alicia afirma estar completamente satisfeita e longe de qualquer sofrimento. Segundo ela, a simplicidade permite focar no que realmente importa.