14 estados dos Estados Unidos processam o TikTok por afetar a saúde de crianças e adolescentes

Arquivo - Logo do app Tiktok

Um total de 14 estados dos EUA, incluindo Califórnia, Nova York, Kentucky e Nova Jersey, entraram com ações judiciais contra a popular plataforma de vídeo TikTok. A ação judicial conjunta acusa o aplicativo, de propriedade da empresa chinesa ByteDance, de usar recursos viciantes que afetam negativamente a saúde mental dos jovens e de violar sua privacidade.

ANÚNCIO

As ações, apresentadas esta terça-feira nos tribunais locais, exigem sanções financeiras e medidas corretivas para proteger os utilizadores mais vulneráveis.

A plataforma, que foi descarregada por milhões de adolescentes no país, enfrenta um crescente escrutínio jurídico e político, o que também põe em risco a sua continuidade nos Estados Unidos se não for separada dos seus atuais proprietários.

Detalhes das acusações

A principal reclamação dos procuradores-gerais é que o TikTok usa recursos como filtros de beleza, reprodução automática de vídeos, rolagem infinita e um sistema de “curtir” para prender usuários jovens e fazer com que passem mais tempo no aplicativo, aumentando assim os lucros da empresa em às custas do seu bem-estar.

“Nossos estudos revelam que o TikTok criou um sistema projetado para fomentar o vício em crianças e adolescentes. “Plataformas como esta exploram a falta de autocontrole dos jovens e os mantêm presos a conteúdos potencialmente prejudiciais”, disse o procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta.

Resposta do TikTok

Em resposta, o TikTok classificou as alegações como “infundadas” e defendeu seus esforços para garantir a segurança dos usuários mais jovens. “Trabalhamos por mais de dois anos com procuradores-gerais para resolver essas preocupações”, disse o porta-voz da TikTok, Michael Hughes. “É decepcionante que escolham esta via legal em vez de colaborar para encontrar soluções”, acrescentou.

A plataforma destacou que implementou diversas medidas para limitar o tempo de tela e melhorar as configurações de privacidade, especialmente para usuários menores de 18 anos. Além disso, expulsa usuários que suspeita terem menos de 13 anos, de acordo com suas diretrizes.